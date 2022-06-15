JobsDB 旗下網上求職招聘平台SEEK公布《2022年薪酬調查報告》，結果顯示有近半受訪者不介意到海外工作。越年輕的打工仔對海外工作或移民更感興趣，當中又以25歲或以下受訪者，為所有年齡組別之中比例最高，達53%；以職級劃分的話，畢業一年以內的職場「新鮮人」有六成對海外工作或移民感興趣，而高級管理層例如董事（Director）、首席執行官（CEO）亦有高達63%表示有意海外工作或移民。
英國、澳洲及新加坡繼續成為打工仔們於海外工作的熱門地點，分別達47%、42%及30%。去年英國受不少年輕打工仔追捧，而今年澳洲則成為35歲或以下受訪者的首選，36至45歲首選英國，46歲或以上則繼續較傾向到內地工作。
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此外，約有七成（69%）僱主已因疫情或其他原因而改以混合辦公或遙距工作模式運作。不過，僅10%僱主選擇永久改以遙距工作模式運作。調查顯示有68%打工仔表示希望能以混合或遙距辦公模式工作，當中越年輕的打工仔越期望公司採用混合或遙距辦公模式，職齡2年內的僱員比例高達77%，較平均68%高出9%。
JobsDB香港區營運總監 Bill Lee指出，新世代僱員對工作模式有截然不同的看法，除了薪金及福利，他們更重視公司文化及管理模式。若僱主希望留住或吸引新世代人才，可嘗試平衡這些新觀點及期望，考慮採納更具彈性的工作模式。
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