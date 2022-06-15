政府將於8月推出第二輪消費券，去年消費券計劃提升了支付工具用戶數目，對於會否影響客戶使用信用卡消費，Visa香港及澳門區董事總經理史美琪預計，相對去年市民用作購買電腦等貴價產品，今年消費券會多用作日常交易，因此今次消費券對信用卡交易量會有短暫影響。
企業引入數碼支付日漸增加，Visa至今年3月底，有八成面對面交易都是以感應式支付進行交易。Visa上月與的士合作推出可經手機應用程式收款，史美琪表示會逐步推至其他企業，例如保險經紀、街頭推銷、外賣等不能安裝終端機的情境，皆可適合使用。
對於支付工具以二維碼都能在無終端機環境下使用，史美琪認為支付工具未能為中小企提供跨境支付，而Visa可為企業提供業務知識上的支援。不過，她認為Visa與支付工具不全然是競爭，兩者之間有合作以達致更佳的支付服務，例如Visa去年與香港支付寶和渣打發行信用卡、支付工具可經由信用卡增值，也有支付工具有使用該行服務。
史美琪指出，今年首季度，全球除旅遊相關支付以外，透過非實體卡支付跨境相關項目交易量，按年增長16%，較疫情前的2019年同期增長近七成。從多個方面來看，她認為業務正走出新冠疫情陰霾，發展甚至較疫情開始前更佳。
Visa上月啟動NFT（Non-fungible token）創作者支援計劃，史美琪表示NFT創作者單純創作後放上市場出售，並非長久的商業模式，該行有為他們提供技術及產品諮詢，協助他們如何與NFT購買者連結，提供網上或實體的體驗等。該行目前正在與NFT生態系統合作，直接通過信用卡以現實貨幣購買NFT，客戶無需另行再開虛擬貨幣錢包。
Visa去年以120萬元，購入一個CryptoPunk系列NFT頭像，因為它是市場上首批出售的NFT系列，該行購入以了解企業購買所需要的過程，史美琪說「我給我的小孩看的時候，他們都笑說自己也能做到」。雖然近期虛擬貨幣急跌，NFT熱潮也受牽連，不過Visa沒有將其放售，史美琪表示雖然虛擬貨幣市場下跌，但也不影響企業需要了解市場對甚麼有與趣，如何在當中有角色。
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