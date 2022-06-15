歐央行召開緊急會議，歐元歐股上升，而美期亦在聯儲局議息會議前保持向上，亞股個別發展，A股港股升，恒指連升兩日，三大指數齊見4日高。金管局昨日入市後，港元於亞洲時段多次觸及7.85水平，或觸發再度入市。恒指今早高開43點，見全月低位，午後升幅曾擴大至363點，高低波幅320點。
恒指收市升240點或1.14%，報21308點，成交金額1490億元，較上日增加12.04%；國指升119點或1.63%，報7452點。恒生科技指數收報4703點，升2.35%。
比亞迪（1211）、中海油（0883）、工行（1398）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。
藍籌38隻升，30隻下跌，1隻無升跌。平保（2318）升8.01%，收報50.55元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌4.68%，收報116元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報149.1元，升12.44%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報25.6元，跌3.94%。
恒指受制於10天線(21469.62點)，20天線(21014.23點)升穿50天線(20934.05點)。科指升穿10天線(4632.5點)、100天線(4691.09點)。
北水南下合計淨流入43.48億元，較上日減少16.04%，連續第5日流入，累計流入191.48億元，對上一次連續5日淨流入是2022年6月7日。南水北上合計淨流入133.59億元人民幣，較上日增加238.68%，連續第2日流入，累計流入173.04億元。
何超鳳：澳博（0880）已獲准可取再融資 大部分衛星場繼續留下來。收報3.2元，升0.31%。
新地（0016）簽207億元五年期可持續發展表現掛鈎貸款。收報91.9元，跌1.5%。
大家樂（0341）去年盈利急挫94%至2120萬 派末期息18仙。收報11.78元，升0.34%。
Hypebeast（0150）美國旗艦大樓將於17日開幕。收報0.97元，無升跌。
多間公司公布業績，績前表現如下，廸生創建（0113）收報4.1元，升0.24%。
電盈（0008）48億出售部分企業業務股權，與聯想（0992）組戰略合作。電盈收報4.21元，升0.72%。聯想（0992）收報7.29元，跌3.7%。
利寶閣（1869）銅鑼灣、尖沙嘴兩分店結業。見52周低0.228元，收報0.244元，跌4.31%。
澳門政府據報擬於6月23日落實延長賭牌至今年尾。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報5.24元，無升跌；美高梅中國（2282）收報4.17元，升0.72%；澳博（0880）收報3.2元，升0.31%；永利澳門（1128）收報4.61元，升1.1%；銀河娛樂（0027）收報41.15元，跌0.24%；金沙中國（1928）收報15.22元，升1.2%。
東方表行（0398）發盈喜，料全年純利增加不少於五成。收報4.73元，升8.99%。
毛記葵涌（1716）發盈警，料去年盈轉虧蝕至少800萬。收報0.69元，跌1.43%。
周大福及遠展（0035）投資的澳洲博企，擬配合昆士蘭監管機構的賭牌檢討工作。收報2.37元，跌1.25%。
中國南方航空（1055）上月客運力按年跌近六成。收報3.99元，跌0.5%。
有線寬頻（1097）：首推電視劇冀帶動收入，沒有任何集資計劃。收報0.038元，跌2.56%。
中港照相（1123）發盈警，料純利下跌至少四成。收報0.12元，升4.35%。
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見7.5元，收報7.42元，升3.06%；匯通達（9878）創上市新高，見55元，收報52.8元，升2.33%；雲康集團（2325）創上市新高，見14.38元，收報14.32元，升3.32%；光大證券（6178）創52周高，見7.45元，收報6.56元，升0.31%；新東方在線（1797）創52周高，見16.78元，收報16.56元，升54.19%；飛思達科技（1782）創52周高，見1.03元，收報0.98元，升1.03%；陸慶（8052）創52周高，見0.136元，收報0.113元，跌16.91%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.6元，收報1.57元，升1.29%。
12隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.67元，收報1.68元，跌3.45%；三巽控股（6611）低見1.4元，收報1.4元，跌12.5%；中梁（2772）低見1.54元，收報1.56元，跌1.89%；中國抗體（3681）低見1.9元，收報1.97元，升0.51%；再鼎醫藥（9688）低見18.72元，收報19.38元，跌2.52%；微泰醫療（2235）低見8.6元，收報9.03元，跌2.8%；元力控股（1933）低見0.198元，收報0.198元，跌13.16%；華融金控（0993）低見0.1元，收報0.103元，跌11.97%；霸王（1338）低見0.057元，收報0.061元，升3.39%；環龍控股（2260）低見0.91元，收報0.99元，升1.02%。
22隻股份創52周低，其中十隻包括，北控水務（0371）低見2.28元，收報2.31元，跌1.28%；石藥集團（1093）低見7.05元，收報7.2元，升0.7%；利寶閣（1869）低見0.228元，收報0.244元，跌4.31%；捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，跌1.11%；越秀房託（0405）低見3.03元，收報3.04元，跌0.65%；置富（0778）低見6.63元，收報6.63元，跌1.92%；泓富（0808）低見2.6元，收報2.6元，跌1.89%；石藥（1093）低見7.05元，收報7.2元，升0.7%；創科實業（0669）低見88.5元，收報89元，跌4.51%；潤泥（1313）低見5.06元，收報5.09元，跌0.78%。
異動股
上升異動股，包括，新東方在線（1797）創52周高，見16.78元，收報16.56元，升54.19%；新東方（9901）收報17.88元，升22.47%；思考樂教育（1769）收報0.78元，升21.88%；易居企業（2048）收報1.07元，升21.59%；太和控股（0718）收報0.098元，升19.51%；新晨中國動力（1148）收報0.67元，升15.52%；明發（0846）收報0.37元，升13.85%；蔚來集團（9866）收報149.1元，升12.44%；宏光（6908）收報4.23元，升12.2%；融創服務（1516）收報4.53元，升12.13%。
下跌異動股，包括，時富金融（0510）收報0.24元，跌27.27%；建滔積層板（1888）收報10.94元，跌22.74%；網上車市（1490）收報0.7元，跌22.22%；陸慶（8052）創52周高，見0.136元，收報0.113元，跌16.91%；聯眾（6899）收報0.151元，跌13.71%；元力控股（1933）創上市新低，見0.198元，收報0.198元，跌13.16%；三巽控股（6611）創上市新低，見1.4元，收報1.4元，跌12.5%；北控醫療健康（2389）收報0.092元，跌12.38%；環球實業科技（1026）收報0.13元，跌12.16%；華融金控（0993）創上市新低，見0.1元，收報0.103元，跌11.97%；皓天財經（1260）收報0.265元，跌11.67%。
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