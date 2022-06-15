歐央行召開緊急會議，歐元歐股上升，而美期亦在聯儲局議息會議前保持向上，亞股個別發展，A股港股升，恒指連升兩日，三大指數齊見4日高。金管局昨日入市後，港元於亞洲時段多次觸及7.85水平，或觸發再度入市。恒指今早高開43點，見全月低位，午後升幅曾擴大至363點，高低波幅320點。