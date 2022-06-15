8間參與商場包括觀塘apm、西九龍奧海城、沙田新城市廣場、將軍澳中心、荃灣荃新天地、屯門市廣場、屯門 V city及元朗 YOHO MALL形點，由2022年6月18日至2022年7月10日期間逢週末及公眾假期，將設置主題推廣攤位推廣「消費祭四重賞」，為顧客提供各類型的購物獎賞優惠。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK是次聯乘八大商場合作推出消費優惠，能帶動更多用戶瞭解並選用WeChat Pay HK登記領取消費券，配合商場專屬優惠，讓用戶同時享受便捷支付及購物回贈，加大力度推動本地消費。

另外，由2022年6月11日至2022年7月31日期間，WeChat Pay HK新用戶只要在WeChat Pay HK 輸入迎新碼，即「賞」價值HK$50商場指定商戶電子現金券。

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