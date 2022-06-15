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復銳醫療稱於英國建立能量源設備之直銷業務渠道

復銳醫療（1696）公布，正在英國建立直銷業務渠道。新的直銷業務渠道將以能量源設備業務作為起步，再逐步擴展到公司美麗健康生態系統業務單元，例如個人護理、注射填充及美容牙科。 