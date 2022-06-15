根據新的文本指，如果有理由相信承批公司不具備適當財力時，經濟財政司司長可要求承批的博企提供適當的擔保，尤其是銀行擔保，而無需說明理由。新增規定包括，若承批公司公開發行債務證券，須取得特首許可，但沒有如原本文本要求將優先股包含在內。

在交叉持股部份，新文本寫明，承批本身及在承批公司持股5%或以上的股東，均不得直接擁有5%或以上其他承批公司股本，或間接擁有其他承批公司5%或以上股權。同時亦訂明，不容許承批公司上市，取消了須取得特首同意後可上市的條文。另在條文內明確要求，持有承批公司5%或以上的上市公司，需要在15日內通知博彩監察協調局，而非原有文本只要求盡快作出通知。在規範衛星場方面，根據最新過渡條文，則要求在三年過渡期後，承批公司可通過聘用管理公司，在非自置物業繼續經營。承批公司只可向管理公司支付管理費，不得與管理公司分成。

另在新文本內明文新增條文指，承批公司開拓外國客源下，基於公共利益，行政長官可減免承批公司繳付5%稅務，當中涵蓋原有2%原本用作支付予促進文化、慈善及教育等的公共基金，及另外3%用於支持3%用作支持城市建設及社會保障的支出。換言之，博彩稅為35%。