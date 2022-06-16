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鮑威爾稱加息75基點非常態 美債息跌 美股創1個月最大升幅 道指升303點

聯儲局如期加息75個基點，但主席鮑威爾表示75基點升幅不會成為常態，下月可能在75個和50個基點間選擇。投資者認為聯儲局排除了連續大幅加息的可能性，美股向上並創近1個月最大升幅，VIX指數隔晚跌9.39%或3.07點，報29.62點。美債息亦向大幅收窄，2年期國債殖利率下跌23.59個基點，報3.1908%；10年期國債殖利率下跌18.94個基點，報3.2839%。

道瓊斯工業平均指數收漲303點，升幅1.01%，報30668點。標普500指數收漲54點，升幅1.46%，報3789點。納斯達克綜合指數收漲270點，或2.51%，報11099點。

波音升9.46%，報133.72美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻76點，而Chevron跌1.96%，報164.26元，拖低道指21點。

科技股方面，蘋果收市報135.43元，升2.01%，谷歌母公司Alphabet收市報2195.29元，升2.85%，亞馬遜收市報107.67元，升5.23%，Facebook收市報169.35元，升3.43%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.42%，報413點。德國DAX指數收漲1.36%，報13485點；法國CAC 40指數漲1.35%，報6030點；英國富時100指數收漲1.2%，報7273點。

 

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