聯儲局如期加息75個基點，但主席鮑威爾表示75基點升幅不會成為常態，下月可能在75個和50個基點間選擇。投資者認為聯儲局排除了連續大幅加息的可能性，美股向上並創近1個月最大升幅，VIX指數隔晚跌9.39%或3.07點，報29.62點。美債息亦向大幅收窄，2年期國債殖利率下跌23.59個基點，報3.1908%；10年期國債殖利率下跌18.94個基點，報3.2839%。