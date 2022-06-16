上周通脹數據急升，而調查亦顯示，未來一年通脹預期達5.4%。鮑威爾表示，6月的消費者信心初值「讓人觸目驚心，我們也注意到了。之所以今天決定加息75基點，除了5月份CPI高於預期外，還有一個因素就是消費者的通脹預期」。

鮑威爾表示，將致力讓通脹回落，動用有需要的工具來恢復價格穩定；將在未來幾個月內將利率提高到任何需要的水平，認為「看起來美國經濟處於強勁狀態，能充分應對利率升高的影響」。

經濟方面，聯儲局展望由「軟著陸」調整為「更加顛簸」的著陸，鮑威爾稱，「我們希望看到需求降溫，目前需求面仍然非常火爆，我們希望勞動力市場在供需平衡方面能達到一個更好狀態，在看到切實證據證明通脹回落前，我們不會輕言勝利」。

鮑威爾稱，必須降低通脹來幫助就業人口，目前的情況很明顯，勞動力市場極度緊張。另一方面，鮑威爾稱，消費者正在消費，沒有跡象表明經濟出現更大範圍的放緩，經濟仍處於健康的增長水平。

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