國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，5月份，70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體延續降勢，但降勢趨緩，新建商品住宅按月下降城市個數減少；一、二、三線城市商品住宅銷售價格按年漲幅均有回落或降幅擴大，按年下降城市個數增加。

二手按月比較，5月70個大中城市中，二手住宅銷售價格按月下降城市有53個，比上月增加3個。從各線城市看，5月份，一線城市二手住宅銷售價格按月由上月上漲0.4%轉為持平；二線城市按月下降0.3%，降幅與上月相同；三線城市按月下降0.5%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

按年比較，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有46個和57個，比上月分別增加7個和1個。

5月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.5%和1.7%，漲幅比上月分別回落0.4和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲0.3%，漲幅比上月回落0.7個百分點；二手住宅銷售價格按年下降1.7%，降幅比上月擴大0.7個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降2.2%和3.2%，降幅比上月均擴大0.7個百分點。

其他報道

滬深三大指數全線向上 人行進行100億人幣逆回購

恒指高開207點 升穿10天線 科指10天線升近100天線

蔚來發布多款新車

港股ADR升75點 夜期低水54點 美期亞股升 VIX隔晚跌9%

金管局將基本利率上調至2.00%

鮑威爾：美國經濟能充分應對加息 致力達到通脹2%目標 加息75基點並非常態

鮑威爾稱加息75基點非常態 美債息跌 美股創1個月最大升幅 道指升303點

金管局再沽17.6億美元 銀行體系總結餘降至2807億