moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

內地5月新樓售價延續向下 降幅趨緩 按年升3.5%

國統局公布，5月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按月下降城市有43個，比上月減少4個。一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.4%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；二線城市按月下降0.1%，降幅與上月相同；三線城市按月下降0.3%，降幅比上月收窄0.3個百分點。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，5月份，70個大中城市商品住宅銷售價格按月總體延續降勢，但降勢趨緩，新建商品住宅按月下降城市個數減少；一、二、三線城市商品住宅銷售價格按年漲幅均有回落或降幅擴大，按年下降城市個數增加。

二手按月比較，5月70個大中城市中，二手住宅銷售價格按月下降城市有53個，比上月增加3個。從各線城市看，5月份，一線城市二手住宅銷售價格按月由上月上漲0.4%轉為持平；二線城市按月下降0.3%，降幅與上月相同；三線城市按月下降0.5%，降幅比上月擴大0.2個百分點。

按年比較，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有46個和57個，比上月分別增加7個和1個。

5月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.5%和1.7%，漲幅比上月分別回落0.4和0.7個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲0.3%，漲幅比上月回落0.7個百分點；二手住宅銷售價格按年下降1.7%，降幅比上月擴大0.7個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別下降2.2%和3.2%，降幅比上月均擴大0.7個百分點。

 

其他報道

滬深三大指數全線向上 人行進行100億人幣逆回購

恒指高開207點 升穿10天線 科指10天線升近100天線

蔚來發布多款新車

港股ADR升75點 夜期低水54點 美期亞股升 VIX隔晚跌9%

金管局將基本利率上調至2.00%

鮑威爾：美國經濟能充分應對加息 致力達到通脹2%目標 加息75基點並非常態

鮑威爾稱加息75基點非常態 美債息跌 美股創1個月最大升幅 道指升303點

金管局再沽17.6億美元 銀行體系總結餘降至2807億

 