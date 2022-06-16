渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，不排除9月會議加息0.75厘的可能。上月五美國公布通脹升至40年新高，市場在一周內將6月加息預期由0.5厘提升至0.75厘，渣打大中華區高級經濟師劉健恆提示，即使聯儲局如何管理市場預期，一旦通脹或勞工數據超過意料，市場轉變預期可以非常迅速，因此未來數月市場仍會非常波動。

聯儲局若7月加息0.75厘，意味聯邦基金利率將升至2.5厘，超過2018年本港銀行調高最優惠利率的2.25厘，對於港銀會否在未來兩次聯儲局會議後加息，劉健恒則指銀行體系總結餘還有2800億元，遠高於2018年，資金充裕下香港1個月拆息仍在0.6厘，短期銀行沒有壓力上調最優惠利率。他認為拆息和最優惠利率的息差要收窄到300點子，最快至年底才有上調最優惠利率的機會。

曾繼志認為，銀行體系總結餘要降至1000億元，才會加快拆息上升。近日流出港元的資金主要是由套息交易帶動，未見資產市場有資金大規模流出。美國加息多次後，港元隔夜拆息仍只有0.1厘，增加套息交易誘因，認為未來數月可以見到港元會恒常升至7.85，縮小銀行體系總結餘。

對於經濟的影響，劉健恆指出聯儲局下調了今明兩年美國經濟增長預期至1.7%，市場明年會開始出現對經濟增長憂慮。加上英國、歐元等央行加息，香港過去兩年經濟復蘇依靠外圍需求，及後需以內在需求推動。不過他指出，在入境限制存在令零售、餐飲復蘇有其限度，不能完全取代外需，因此該行維持今年本港經濟增長0.2%的保守看法。

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