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恒指半日跌85點10天線得而復失 科指跌0.56% 銀行股上升

美國如預期加息75基點，外圍向上，港股則先升跌，恒指今早高開207點，曾升最多237點，低位跌152點，半日高低波幅390點

恒指半日跌85點或0.4%，報21223點，成交金額768億元；國指跌38點或0.51%，報7414點。恒生科技指數收報4677點，跌0.56%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌24隻升，45隻下跌，0隻無升跌。舜宇（2382）升3.17%，收報120.6元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌8.49%，收報7.87元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報158.2元，升6.1%；跌幅最大的是快手（1024）收報82.85元，跌5.91%。

恒指10天線(21462.45點)得而復失。科指續高於10天線(4656.88點)，100天線(4680.18點)則得而復失。

北水南下合計淨流入9.94億元，較上日減少77.15%，連續第6日流入，累計流入201.42億元，對上一次連續6日淨流入是5月16日。南水北上合計淨流入69.16億元人民幣，較上日減少48.23%，連續第3日流入，累計流入242.2億元。

美國加息，銀行股向上，匯控（0005）收報50.65元，升1.5%；渣打（2888）收報58元，升2.02%；中銀香港（2388）收報30.25元，升0.83%；東亞（0023）收報11.3元，升0.53%。

涉合謀定價，鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程（1977）遭競委會起訴。收報1.67元，跌7.22%。

合景泰富（1813）下半年需還債120億，將出售項目，盡力履其債務義務。收報2.16元，跌0.92%。

中海油（0883）：沒有從「特定地區」退出的計劃。收報10.88元，跌1.27%。

蔚來（9866）發布多款新車。收報158.2元，升6.1%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡姆丹克（0712）收報0.295元，無升跌。德永佳集團（0321）收報1.31元，跌0.76%。友和（2347）收報1.98元，無升跌。

英皇娛樂（0296）：旗下澳門衛星場交澳娛營營運，收取最多2100萬服務費。收報0.56元，無升跌。

國泰（0293）CEO：集團明年底前增聘8000人，今年底航點超過60個；按步就班處理政府貸款。收報7.65元，跌0.78%。

光大證券（6178）A股半個月升7成，公告︰經營情況正常。收報6.18元，跌5.79%。

國航（0753）5月客運運力投入按年跌近70%，按月升四成。收報5.43元，升0.56%。

復銳醫療（1696）稱於英國建立能量源設備之直銷業務渠道。收報12.56元，升1.29%。

澳博（0880）老臣子吳志誠退任非執董，何厚鏘出任獨董。收報3.27元，升2.19%。

碧桂園（2007）：提前贖回今年7月到期美元優先票據。收報4.43元，升0.91%。

東航（0670）5月客運運力投入按年跌78%，地區航線大跌逾98%。收報2.64元，跌1.12%。

上海電氣（2727）據報澄清，公司及下屬控股子公司均無拖欠薪金。收報1.9元，跌1.04%。

華潤電力（0836）5月售電量按年跌14.7%。收報14.02元，跌0.99%。

中國外運（0598）擬於上交所發行基礎設施公募REITs。收報2.23元，升1.83%。

聯交所譴責長城天下（0524）及其董事。收報0.083元，無升跌。

百度（9888）據報計劃出售持股，愛奇藝否認。收報143.2元，升0.63%。

大摩料澳門博企流動性惡化，會陸續有博企步永利後塵從母企融通。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報5.25元，升0.19%；美高梅中國（2282）收報4.27元，升2.4%；澳博（0880）收報3.27元，升2.19%；永利澳門（1128）收報4.66元，升1.08%；銀河娛樂（0027）收報41.95元，升1.94%；金沙中國（1928）收報15.56元，升2.23%。

廸生創建（0113）全年少賺56.5%，派息27仙。收報4.1元，無升跌。

大家樂（0341）羅德承：現時消費者接受加價能力不高。收報11.9元，升1.02%。

雅生活（3319）委任黃嘉毅為首席財務官。收報12.64元，跌4.24%。

中國太平（0966）首5個月原保險保費收入按年跌0.5%。收報9.5元，升0.85%。

歐舒丹（0973）委任Christian-Matthias Klever為財務總監。收報23.35元，升2.19%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見7.9元，收報7.76元，升4.58%；雲康集團（2325）創上市新高，見14.68元，收報14.58元，升1.82%；新東方在線（1797）創52周高，見26.7元，收報26.35元，升59.12%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.56元，收報2.49元，升10.67%；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.6元，收報1.57元，無升跌。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括中駿商管（0606）低見1.65元，收報1.67元，跌0.6%；三巽控股（6611）低見1.33元，收報1.33元，跌5%；雄岸科技（1647）低見0.128元，收報0.13元，無升跌。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，捷榮國際（2119）低見0.89元，收報0.89元，無升跌；越秀房託（0405）低見3.03元，收報3.04元，無升跌；置富（0778）低見6.48元，收報6.48元，跌2.26%；泓富（0808）低見2.53元，收報2.57元，跌1.15%；富豪產業（1881）低見1.32元，收報1.35元，跌0.74%；中電（0002）低見73.7元，收報73.85元，跌0.74%；創科實業（0669）低見85.05元，收報87.6元，跌1.57%；潤泥（1313）低見5.05元，收報5.06元，跌0.59%；太陽國際（8029）低見0.27元，收報0.27元，跌10%；美聯集團（1200）低見0.72元，收報0.73元，跌1.35%。

異動股

上升異動股，包括，天立教育（1773）收報1.41元，升78.48%；易居企業（2048）收報1.76元，升64.49%；新東方在線（1797）創52周高，見26.7元，收報26.35元，升59.12%；思考樂教育（1769）收報1.23元，升57.69%；睿見教育（6068）收報0.3元，升54.64%；成實外教育（1565）收報0.295元，升34.09%；易還財務（8079）收報0.169元，升27.07%；卓越教育集團（3978）收報0.49元，升22.5%；澳洲成峰高教（1752）收報0.106元，升20.45%；銀城國際（1902）收報3.76元，升18.99%；希望教育（1765）收報0.71元，升18.33%。

下跌異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.046元，跌14.81%；網上車市（1490）收報0.61元，跌12.86%；皓天財經（1260）收報0.232元，跌12.45%；金輪天地（1232）收報0.134元，跌12.42%；中國有贊（8083）收報0.226元，跌11.37%；中國智能交通（1900）收報0.126元，跌10.64%；中海油服（2883）收報7.97元，跌10.55%；太陽國際（8029）見52周低0.27元，收報0.27元，跌10%；聯康生物（0690）收報0.056元，跌9.68%；東勝旅遊（0265）收報0.047元，跌9.62%；南方通信（1617）收報0.095元，跌8.65%。

 

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