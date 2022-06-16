中概股昨晚未能跟隨美股走高，港股今早高開約1%後更見獲利盤湧現，恒指一度倒跌逾百點，其後回穩。大型科技股缺乏方向，資金炒作教育股，新東方在線（1797）再升59.1%，現價已回到政策團滅教培前的區間，似是否有政策跟尾？其他教育股如天立（1773）亦暴漲78.5%。市場繼續在殘股中尋寶，今早輪到易居（2048），借近期旗下的天貓好房展開年中促銷而爆升65.4%。

A股穩步向好，昨日滬強深弱，今天則滬弱深強。半導體股強勢，華虹半導體（1347）可以一試。集團首季收入升95%，毛利率擴闊3.2個百分點至26.9%，表現不錯。無錫廠房一期2022年達產，新一期3萬片產能規劃即將實施，有望實現接力成長。雖然海外半導體股因擔心需求放緩而股價走低，但內地半導體國產化仍是一個投資主題，受海外影響較少。

走勢上，華虹暫時呈低位區間波動，而近期每次反彈都能略為升破30元，可小注趁低收集短線博反彈。

張兆聰

明報首席評論員