胡浩表示，京東平台擁有海量商品及上游供應商家，加上線上線下結合的零售模式，為供應鏈管理帶來挑戰。他續稱，京東近年利用智能化營運及倉網優化，透過需求預測及自動化採購，有效提升效率，目前90%以上自營訂單可實現當日或次日達，庫存周轉天數降至30.2天。另外，通過在全國各地建設倉庫，派送時效提升4.3%，部分商品減少跨區訂單，從而降低物流成本。

京東到家、京東小時購大快消負責人楊文麒透露，在5月31日晚上8時至6月1日晚上8時，京東小時購、京東到家的銷售額按年急增175%。其中，手機通訊、電腦數碼、家電、服飾、酒水等等品類，均按年增長兩倍以上。快消品整體銷售額按年增長168%，其中母嬰品類銷售額按年增長378%。

對於近年的消費趨勢，京東消費及產業發展研究院院長劉暉指出，疫情令消費者取態變得更為理性，較加重視產品質素，商戶亦意識到供應鏈的重要性，相信品牌及企業未來在供應鏈的佈局將加快。

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