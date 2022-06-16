新一輪消費券將於下周四（23日）開始登記，今次市民可以重選，或延用過往的電子錢包。WeChat Pay HK 今日公布，自去年成為消費券的儲值支付工具營辦商後，消費券推出至今，商戶數量按年升五成，商業交易筆數按年升三成，現覆蓋全港超過 15 萬商戶；截至4月底，註冊用戶已突破500萬，去年同期用戶數為380萬。騰訊金融科技副總裁洪丹毅又表示，今年可使用消費券的人數較去年增加，相信今年用戶數按年會有所增長。
洪丹毅表示，WeChat Pay HK 過去積極拓展消費場景，新增乘搭港鐵、網購等等，亦加入了更多類型的生活繳費，例如物業管理費，以滿足用戶生活所需。洪丹毅又透露，WeChat Pay HK 是次邀請陶大宇作廣告代言人，望將其喜樂傳遞給港人。
WeChat Pay HK表示，即日起至8月6日期間，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈30元加碼消費券，以及1次抽獎機會。若用戶成功選用WeChat Pay HK登記第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會。扭蛋抽獎100%中奬，最高可抽88元WeChat Pay HK加碼消費券，亦有3至10元不等的WeChat Pay HK加碼消費券，以及10至50元的商戶專屬電子現金券。