洪丹毅表示，WeChat Pay HK 過去積極拓展消費場景，新增乘搭港鐵、網購等等，亦加入了更多類型的生活繳費，例如物業管理費，以滿足用戶生活所需。洪丹毅又透露，WeChat Pay HK 是次邀請陶大宇作廣告代言人，望將其喜樂傳遞給港人。

WeChat Pay HK表示，即日起至8月6日期間，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈30元加碼消費券，以及1次抽獎機會。若用戶成功選用WeChat Pay HK登記第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會。扭蛋抽獎100%中奬，最高可抽88元WeChat Pay HK加碼消費券，亦有3至10元不等的WeChat Pay HK加碼消費券，以及10至50元的商戶專屬電子現金券。