對於股市前景，中金策略分析師劉剛表示，港股估值處於低位，南向資金持續流入，下行空間有限。至於A股，在疫情及海外通脹走高的情況下，仍存在壓力，但長遠受惠國家政策支持，經濟活動可能出現大幅反彈。投資配置方面，建議選擇穩健的投資配置，可以關注高息股及穩健增長股，如電器設備、國防軍工、電子材料等。

美國加息帶來短暫波動

市場關注美國加息對A股影響，劉剛表示，在高通脹情況下，聯儲局被逼大幅加息，為經濟增長增添壓力。不過他相信加息有效降低通脹，料今年底美國通脹率回落至6%，明年進一步回落至3.5%水平。在這個情況下，聯儲局年內會持續實施緊縮政策，並對港股帶來投資情緒上的壓力。

加息亦令流動性持續減少，又會影響中國出口表現，儘管如此，在國內經濟復蘇的大前題下，相信美國加息只會帶來短暫波動，實際未有太大影響。

其他報道

創業集團料全年扭虧 賺最少700萬

Tesla美國全線加價 Model Y加幅達3000美元

澳門二常會發意見書 要求博企淨資產達50億

露華濃向美國法院申請破產保護

聯交所譴責安山金控五名前董事 涉不配合上市科調查

證監會譴責光大證券兼罰款380萬元 涉未能偵測可疑存款

天鴿互動料中期盈利按年顯著下降

易付達：中小企主動申請加入新支付方式PayMe及BoC Pay

雷軍微博發布小米12「隨手拍」月亮照 網民爆笑：雷總重新定義隨手拍

憂慮經濟前景 恒指跌462點 大陰燭失多條平均線 南北水續流入 銀行教育逆市升

網傳會計師「炸爆」客戶辦公室 立信德豪證實為意外

新東方在綫曾飈升超過一倍 邁向九連漲 帶動教育板塊急升

WeChat Pay HK﹕用戶數突破500萬 商戶數超15萬

穆迪料港地產商盈利復蘇延至2023年

恒生維持5%港元最優惠利率

葉一堅對台灣《蘋果新聞網》員工發信 稱公司資金恐到今年9月將耗盡

滬指終止兩連升 3300點得而復失

據悉GOGOX 國際配售已超購

京東：618購物節供應鏈阻礙減少

卓悅午後停牌未提原因 日前宣布核數師辭任