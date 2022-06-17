個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.72%，折合報366.75元；阿里巴巴（9988）跌6.87%，折合報96.67元；美團（3690）跌4.07%，折合報180.55元；匯控（0005）跌1.13%，折合報48.15元；建行（0939）跌0.71%，折合報5.51元。

道期現升0.407%；標期現升0.41%；納期現升0.63%。日股現跌2.1%，韓股現跌1.83%，澳股現跌2.44%。

VIX指數隔晚升11.24%或3.33點，報32.95點。

紐油現跌0.94%或1.11美元，報116.48美元；布油現跌0.85%或1.03美元，報118.78美元；金價現跌0.49%或9.25美元，報1848.08美元；美國10年期債息現升1.29%或0.0414厘，報3.2366厘；。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，卡姆丹克（0712）、，德永佳集團（0321）、友和（2347）。

遭競委會控違例，安樂工程（1977）：正尋求法律意見。

東方海外（0316）：張銘文辭去公司財務總裁，鄭琦接任。

安徽海螺（0914）擬發最多百億人幣中期票據。

香港食品投資（0060）發盈警，料全年虧損至少1600萬元。

創業集團（2221）料全年扭虧，賺最少700萬。

聯交所譴責安山金控（0033）五名前董事，涉不配合上市科調查。

證監會譴責光大證券（6178）兼罰款380萬元，涉未能偵測可疑存款。

天鴿互動（1980）料中期盈利按年顯著下降。

光大永年（3699）冀今年落實物業服務項目，對收購物管小心。

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