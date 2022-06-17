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恒指低開128點 科指跌1.1%跌近20天線

恒指今早低開128點或0.62%，報20716點，成交金額21億元；國指今早低開45點或0.64%，報7213點。恒生科技指數開市報4493點，跌1.18%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，39隻下跌，11隻無升跌。碧桂園服務（6098）升1.25%，報28.45元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌6.01%，報80.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，21隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報126元，升1.94%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報27元，跌5.43%。

恒指續低於主要平均線，最近為50天線(20880.72點)。科指跌近20天線(4448.02點)，另外，10天線(4653.48點)亦升近100天線(4666.57點)。

京東（9618）考慮進軍餐飲外賣市場。開市報245.2元，跌0.41%。美團（3690）開市報189元，跌0.11%。阿里（9988）開市報100.1元，跌2.25%。騰訊（0700）開市報361.8元，跌1.58%。

多間公司公布業績，績前表現如下，卡姆丹克（0712）無成交，報0.29元。德永佳集團（0321）無成交，報1.3元。友和（2347）開市報1.93元，無升跌。

遭競委會控違例，安樂工程（1977）：正尋求法律意見。開市報1.6元，跌1.23%。

東方海外（0316）：張銘文辭去公司財務總裁，鄭琦接任。開市報222元，跌2.63%。

安徽海螺（0914）擬發最多百億人幣中期票據。見52周低31.8元，開市報31.8元，跌1.09%。

香港食品投資（0060）發盈警，料全年虧損至少1600萬元。無成交，報0.51元。

創業集團（2221）料全年扭虧，賺最少700萬。無成交，報0.475元。

聯交所譴責安山金控（0033）五名前董事，涉不配合上市科調查。無成交，報1.87元。

證監會譴責光大證券（6178）兼罰款380萬元，涉未能偵測可疑存款。開市報5.67元，升0.53%。

天鴿互動（1980）料中期盈利按年顯著下降。無成交，報0.9元。

光大永年（3699）冀今年落實物業服務項目，對收購物管小心。無成交，報0.45元。

破底股方面

0隻股份創上市新低。

8隻股份創52周低，包括捷榮國際（2119）低見0.89元，開市報0.89元，無升跌；越秀房託（0405）低見3元，開市報3元，跌0.66%；創科實業（0669）低見80.5元，開市報80.5元，跌6.01%；潤泥（1313）低見4.92元，開市報4.92元，跌1.8%；海螺（0914）低見31.8元，開市報31.8元，跌1.09%；深圳控股（0604）低見1.5元，開市報1.5元，無升跌；魏橋紡織（2698）低見1.85元，開市報1.85元，跌0.54%；海螺創業（0586）低見16.02元，開市報16.02元，跌1.96%。

異動股

上升異動股，包括，天立教育（1773）開市報1.86元，升14.81%；睿見教育（6068）開市報0.33元，升13.79%；世紀睿科（1450）開市報2.35元，升6.82%；思考樂教育（1769）開市報1.2元，升6.19%；香港航天科技（1725）開市報18.8元，升5.15%；易鑫集團（2858）開市報0.99元，升4.21%；成實外教育（1565）開市報0.25元，升3.73%；通天酒業（0389）開市報0.116元，升3.57%；美圖公司（1357）開市報1.23元，升3.36%；順豐同城（9699）開市報7.7元，升3.36%。

下跌異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）開市報0.091元，跌14.95%；佳源服務（1153）開市報0.73元，跌14.12%；合生（0754）開市報11.3元，跌7.07%；中煤能源（1898）開市報6.75元，跌6.77%；BC科技（0863）開市報3.41元，跌6.58%；創科實業（0669）見52周低80.5元，開市報80.5元，跌6.01%；萬國數據（9698）開市報27元，跌5.43%；綠城服務（2869）開市報7.48元，跌4.96%；金斯瑞（1548）開市報24.1元，跌4.93%；華住集團（1179）開市報23.8元，跌4.61%；固生堂（2273）開市報30.05元，跌4.45%。

 

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