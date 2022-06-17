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索尼、東芝、三星電子等就歐盟反壟斷案敗訴 

歐盟執委會在7年前以光碟機製造涉壟斷行為，向索尼（Sony）、東芝（Toshiba）和三星電子（Samsung Electronics）等多間企業處以罰款，該些企業不服提出上訴。歐盟法院宣布，支持歐盟執委會決定，判有關企業敗訴。

歐盟委員會在2015年以涉及聯合價格壟斷行為為由，對5間企業處以1.16億歐元（約9.47億港元）罰款，其中向東芝和三星電子合資的東芝三星儲存科技（Toshiba Samsung Storage Technology）處以4130萬歐元（約3.37億港元）的最高罰款；日立-LG數據儲存（Hitachi-LG Data Storage）被罰款3700萬歐元（約3.02億港元）。其他被罰款的公司，包括索尼、NEC與索尼的合資企業索尼光領（Sony Optiarc）以及廣達光明（Quanta Storage）；飛利浦因向歐盟反壟斷執法機構發出警告，從而避免罰款。

歐盟委員會表示，此案涉及戴爾（Dell）和惠普（HP）手提電腦和桌面電腦使用的光碟機。2019年歐盟普通法院（General Court）同意歐盟委員會對這起反壟斷案裁決，並駁回這些企業上訴。

索尼、索尼光領、東芝三星儲存科技及廣達光明等企業，隨後向歐盟最高法院（EU Court of Justice）提出上訴，惟歐盟法院仍支持原判。

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