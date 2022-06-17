歐盟執委會在7年前以光碟機製造涉壟斷行為，向索尼（Sony）、東芝（Toshiba）和三星電子（Samsung Electronics）等多間企業處以罰款，該些企業不服提出上訴。歐盟法院宣布，支持歐盟執委會決定，判有關企業敗訴。
歐盟委員會在2015年以涉及聯合價格壟斷行為為由，對5間企業處以1.16億歐元（約9.47億港元）罰款，其中向東芝和三星電子合資的東芝三星儲存科技（Toshiba Samsung Storage Technology）處以4130萬歐元（約3.37億港元）的最高罰款；日立-LG數據儲存（Hitachi-LG Data Storage）被罰款3700萬歐元（約3.02億港元）。其他被罰款的公司，包括索尼、NEC與索尼的合資企業索尼光領（Sony Optiarc）以及廣達光明（Quanta Storage）；飛利浦因向歐盟反壟斷執法機構發出警告，從而避免罰款。
歐盟委員會表示，此案涉及戴爾（Dell）和惠普（HP）手提電腦和桌面電腦使用的光碟機。2019年歐盟普通法院（General Court）同意歐盟委員會對這起反壟斷案裁決，並駁回這些企業上訴。
索尼、索尼光領、東芝三星儲存科技及廣達光明等企業，隨後向歐盟最高法院（EU Court of Justice）提出上訴，惟歐盟法院仍支持原判。
其他報道
德永佳全年少賺30% 末期息10仙 撇除火災影響稅前溢利跌14%
俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一可買賣騰訊、阿里及長和等12隻港股
港元拆息向上 1個月HIBOR創2年高 12個月拆息再創逾13年半高
金管局與BISIH轄下香港中心推Project Sela項目研零售層面央行數碼貨幣
日央行維持負利率 稱必要時將毫不猶豫地加碼寬鬆 日圓貶值 兌港元低見5.831
A股開市向下 上證跌0.6% 人民幣兌美元中間價強過市場預期