文章日期：2022年6月17日 17:29
據港交所股權披露網頁顯示，騰訊（0700）申報，於6月15日在場外以每股平均24.52元現金代價，減持眾安在線（6060）近2717.82萬股，套現超過6.66億元。騰訊在眾安在線的持股量，因此由原來的10.01%，降低至8.09%。
眾安在線今日收報24.75元，升0.61%。
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