在臨近澳門賭牌於6月26日到期前，各大博彩企業旗下眾多衛星場何去何從引起市場關注。根據《GGR Asia》報道，銀河娛樂（0027）唯一城市娛樂會華都娛樂場，會繼續營運至今年底。另銀娛旗下已停業的城市娛樂會之一的利澳娛樂場所屬利澳控股股份，在澳門報章刋登半版廣告指，在過程中，承批公司從未與其洽談續期後合作事宜，亦從未向其提出以租賃場地的方式繼續經營，只提出於6月15日關閉利澳娛樂場。因此其指出，完全不存在坊間所言業主要求租金過高之說。
較早前有消息指，銀娛在利澳及總統娛樂場兩間城市娛樂會結業後，會有約800人重回旗下澳門銀河及星際娛樂場內，繼續工作。但是在該兩家娛樂場工作的非博彩業務人員，則受到影響。
另澳廣視葡文台報道引述消息指，在澳門經營最多衛星場的澳門金龍集團，已與澳門博彩（0880）達成協議，繼續經營金龍、御龍及萬龍娛樂場至今年底。至於該集團與新濠博亞合作的衛星場駿龍娛樂場的去向，則尚未有新的消息跟進。
澳門《博彩法》修法，亦已經進入最後階段。根據澳門立法會最新顯示的排期情況，該套法律定於6月21日下周二，付諸立法會全體會議進行細則性討論及表決。較早前較有報道指，澳門政府擬於6月23日，與六大博企簽訂文本，落實續期至今年底，並部署於期間進行賭牌重新公開競投。