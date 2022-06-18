較早前有消息指，銀娛在利澳及總統娛樂場兩間城市娛樂會結業後，會有約800人重回旗下澳門銀河及星際娛樂場內，繼續工作。但是在該兩家娛樂場工作的非博彩業務人員，則受到影響。

另澳廣視葡文台報道引述消息指，在澳門經營最多衛星場的澳門金龍集團，已與澳門博彩（0880）達成協議，繼續經營金龍、御龍及萬龍娛樂場至今年底。至於該集團與新濠博亞合作的衛星場駿龍娛樂場的去向，則尚未有新的消息跟進。

澳門《博彩法》修法，亦已經進入最後階段。根據澳門立法會最新顯示的排期情況，該套法律定於6月21日下周二，付諸立法會全體會議進行細則性討論及表決。較早前較有報道指，澳門政府擬於6月23日，與六大博企簽訂文本，落實續期至今年底，並部署於期間進行賭牌重新公開競投。