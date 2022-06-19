他又指，近日本港公布的本地經濟數據稍有改善，3至5月份的失業率稍降0.3個百分點，回落至5.1%，反映期內後期第五波疫情受控時的情況，以及發放消費券對經濟帶來的支持作用。不過，近日確診數字又再回升，情況需要關注。

過去廿五年來，儘管香港經歷了多番風雨、幾許折騰，如1998年的亞洲金融風暴、2000年科網熱潮爆破等。但香港還是取得了長足的發展，生產總值翻了一番，達到2.8萬多億元；商品貿易總額增加逾兩倍，破紀錄超過10萬億元，全球排名第六；總就業人口增加15%至約365萬；以香港為地區總部或地區辦事處的企業增加57%至接近四千家。

金融業作為優勢支柱產業之一，服務著香港和國家的需要。廿五年來，港股顯著增量擴張，市值由3萬多億元大幅增加到超過40萬億元，增幅十二倍；上市公司數目增加了三倍，由600多家增加到2,500多家；平均每日成交額增加近十倍至1,600多億元。

銀行業方面，總資產升逾兩倍，有27萬億港元；銀行的存款總額(包括港元及外幣)增加近五倍至15萬億港元；銀行貸款總額(包括港元及外幣)增加近1.6倍至10.9萬億港元。

債券市場發行總額升19倍，去年全年規模約4000億美元。外匯市場的日均成交升七倍，在全球交易份額佔比由4%增加到7.6%，全球排名由第7位升至第4位。資產及財富管理規模躍升九倍，增加到2020年的約35萬億港元，其中約三分之二來自境外等。