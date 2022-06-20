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謝邱安儀：零售業生意或不復舊觀 通關亦難即時復蘇 盼減租金助「捱落去」

香港回歸近25個年頭，零售業見證其間不少高低起伏，零售管理協會主席、謝瑞麟（0417）主席兼行政總裁謝邱安儀坦言，過去兩年新冠疫情堪稱是零售業在香港回歸後的最大挑戰，她認為儘管依然期望日後香港恢復通關、行業可迎來復蘇，但業界已「有心理準備（生意）返唔到轉頭」，因此過去兩年才不斷要求減租，希望行業能更有條件「捱落去」。

明報記者 周綺琪

2019年中香港爆發反修例運動，翌年初再爆發新冠病毒疫情，謝邱安儀接受本報訪問時表示，過去兩年可謂零售業有史以來最大挑戰，形容疫情如「海嘯」席捲業界，當中主要由於長時間缺乏旅客生意情况下，租金等成本仍然持續高企。

翻看本港歷史，回歸初期零售市場一直由本地客源帶動，但至2003年爆發SARS疫情，重挫香港經濟，拖累零售業市况急轉直下，令零售銷貨價值急跌16.6%。為振興經濟，港府當時與中央政府商討開放內地遊客訪港，並於同年7月正式實施「自由行」政策，成為零售業結構變化的重大分水嶺。

個別依賴遊客消費零售商 疫後生意挫六成

由實施自由行起，本港零售業在內地遊客湧入下持續增長，2013年零售銷貨價值逼近5000億元，創下歷史高位。謝邱安儀提到，期間儘管環球經濟曾經歷不少反覆，例如2008年的金融海嘯，但因自由行政策仍支撐着整個零售行業。不過，其後市民對內地遊客醞釀負面看法，內地遊客亦開始轉往其他海外國家遊覽消費。

謝邱安儀分析，疫情前旅客一般佔本地零售業約兩至三成生意額，個別業務類型較依靠遊客消費的零售商，營業額在疫後甚至大跌六成。舖租方面，核心區街舖租金最多大減一半或以上，商場店舖則跌20%至40%。

去年曾傳中港通關 業主即提加租

不過，她表示，不少業主仍寄望開關後可重新加租，因此現時市場上均以短租為主，少有願意減租簽下長約，「業主唔係唔接受現實，但係接受唔到長時間低租金」。她提到，去年底曾傳出中港恢復通關，隨即有業主提出加租。

她又稱，儘管零售業仍然期望各地通關，又重申此為業界復蘇的首要條件，但她坦言業界亦已「有心理準備（生意）返唔到轉頭」，因此現時最希望是在營業額與成本間取得平衡，既然缺乏旅客生意欠佳，成本亦理應有所下調以維持營運，並指「唔減（租金）就無法捱落去，最差情况要執笠。」

事實上，即使香港真的重新「開關」，謝邱安儀坦言亦不抱期望可即時改善行業生意。她提到，即使日後通關，訪港旅客人次或未能在短期內重返以往高峰期水平，而遊客對本港零售業帶動更須時觀察。

（回歸25年）

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