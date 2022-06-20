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恒指低開126點 澳門爆新一輪疫情 濠賭股齊跌 金沙藍籌最弱

上周美股偏軟，恒指今早低開126點或0.6%，報20948點，成交金額48億元；國指今早低開42點或0.58%，報7325點。恒生科技指數開市報4625點，跌0.59%。

大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）跌2.39%，報102元；騰訊（0700）升0.16%，報370元；美團（3690）升0.45%，報200元；小米（1810）跌0.17%，報11.78元；京東（9618）跌1.23%，報258元；網易（9999）跌4.17%，報144.8元；快手（1024）開市報82.25元，跌1.2%。

藍籌方面，碧桂園服務（6098）升2.5%，報28.7元，是升幅最大的藍籌。

澳門發生新一輪新冠疫情，濠賭股全線向下。金沙中國（1928）跌5.37%，報14.1元，為表現最差藍籌。銀娛（0027）跌2.33%，報39.85元；新濠國際發展（0200）開市報5.08元，跌2.68%；美高梅中國（2282）開市報3.94元，跌1.99%；澳博（0880）開市報3元，跌5.06%；永利澳門（1128）開市報4.34元，跌2.25%。

國際油價下跌，三桶油齊挫。中石化（0386）跌2%，報3.43元；中石油（0857）跌4.77%，報3.79元；中海油（0883）跌2.85%，報10.22元。

 

 