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內地資本帳一日未全開放 地位難被取代 陳德霖：內外循環接點 港獨特優勢

回歸25年以來，香港一直定位為連接中西兩方的重要橋樑，隨着近年中美關係緊張，內地逐步開放金融市場，未來香港的「橋樑」作用似乎備受挑戰；不過，金融管理局前總裁陳德霖接受本報訪問時提到，只要內地仍存在資本管制，香港在中國經濟發展上依然具有獨特地位，強調香港在「內循環」的作用雖不如「北上廣深」，但只要內地一天仍未完全開放資本帳，作為「外循環」的連接點，沒有任何一個城市會比香港更好。

明報記者 歐陽偉昉

【明日預告】查史美倫：堅守國際標準是港優勢所在

陳德霖認為，現時全球雖然逐漸分成中國及美國兩大陣營，但中間仍有不少國家游走於兩大陣營之間，灰色地帶依然很大，這些國家亦有貿易需求；加上中國經濟每年的經濟增長，比不少國家經濟總值還要高，因此中外貿易不可能停歇，香港亦有發展空間。

內循環作用不如北上廣深

近年頻頻有評論指香港將被某些內地城市取代，陳德霖對此認為不用擔心。他提到，雖然內地逐步開放，讓外資可全資在內地持有壽險、投行等金融機構，但他認為，縱使可以直接在內地發展業務，但人民幣及資本帳限制，令外資無法輕易直接從內地調動資金，外資始終需要香港作為資金調動的重要渠道。

他又提到，一個有效率的金融中心，必須接近和熟悉它的市場，對比其他國家城市或經濟體如倫敦、新加坡，香港在服務內地方面始終有明顯優勢。陳德霖認為，香港有實行普通法、稅制簡單、擁有管理人才、監管制度完善等優勢，「一國兩制」更是其他城市不能相比，「內地資金有需要流向海外，海外有資金要流向內地，當內地存在資本帳管制，香港就是內外循環的最佳交接點」，「單就內循環，香港金融競爭力不如上海、北京、深圳，在純國際市場業務有新加坡、倫敦等競爭，不過連接內外則沒有其他金融中心比香港更有優勢」。

大型經濟體內設離岸中心 「沒見很成功先例」

資本帳是否開放對香港如此重要，這個優勢會否突然有一天失去？陳德霖說，內地對開放資本帳的進度有很多討論，他個人認為未來仍會堅持循序漸進、逐步開放的步伐。至於內地曾多次嘗試劃出類似前海的自貿區，讓資金在區內有限度自由進出，陳德霖認為，「資金流動是無遠弗屆，若不設區隔難以阻止流到自貿區外，但太多審批又會減低本土離岸中心吸引力；所以在一個大型經濟體內設立本土離岸金融中心，至今都未有看到很成功的先例」。

回歸後金融業成功 未來重點擴「互聯互通」

陳德霖認為，金融服務業佔本港GDP比重，由回歸前10.3%增至現時23%，並逐步帶動周邊產業發展，令香港成長為今天的國際金融中心，已印證過去25年香港金融業發展是成功的。他提到，香港未來25年金融業發展，重點將落在逐步擴大「互聯互通」之上，包括如何幫助內地管理和控制資金進出金額和用途，以及研究擴大的適用項目、地域和額度，甚至專門針對大灣區設立互聯互通，幫助內地逐步擴大資本帳開放。

（回歸25年 危與機）

 