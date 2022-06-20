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恒指收復21000點關口 內房物管大漲 佳源國際飈58% 新東方在線插23%

恒指半日低開高走，收復21000點大關，最高見過21,175點，收市升34點或0.16%，報21109點，成交金額833億元；國指升5點或0.08%，報7373點。恒生科技指數收報4631點，跌0.48%。

科技股偏軟，阿里巴巴（9988）跌0.96%，收報103.5元；騰訊（0700）跌0.16%，收報368.8元；美團（3690）跌0.65%，收報197.8元；小米（1810）跌0.17%，收報11.78元；網易（9999）旗下遊戲《暗黑破壞神：不朽》原定6月23日上線計劃推遲。網易跌7.68%，收報139.5元；京東（9618）跌2.91%，收報253.6元。

內房股及物管股表現亮眼，潤地（1109）升2.58%，收報33.85元；碧桂園（2007）升7.66%，收報4.64元；中海外（0688）升7.82%，收報23.45元。佳源國際（2768）收報0.53元，升58.21%；碧桂園服務（6098）收報31.45元，升12.32%；雅生活服務（3319）收報13.04元，升4.99%；旭輝永升服務（1995）收報9.19元，升9.27%；佳兆業美好（2168）收報4.38元，升5.54%。

教育股大幅回吐，新東方（9901）收報15.58元，跌5.35%；新東方在線（1797）收報19.32元，跌22.72%；睿見教育（6068）收報0.35元，跌23.91%；成實外教育（1565）收報0.25元，跌7.41%；中國新華教育（2779）收報1.34元，跌9.46%。

澳門發生新一輪新冠疫情，濠賭股全線向下。金沙中國（1928）跌3.09%，收報14.44元；銀娛（0027）跌1.72%，收報40.1元；澳博（0880）收報3.03元，跌4.11%；永利澳門（1128）收報4.23元，跌4.73%；新濠國際發展（0200）收報4.96元，跌4.98%。

 

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