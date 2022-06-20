認購股份中的2000萬元將用於償還債務重組計劃下結欠計劃債權人之債務、2000萬元將用於支付部分專業費用；餘額將作爲日常營運資本用於公司之持續經營。

業務重組方面，則於簽署本條款書之日直至擬議重組完成日（如復牌成功）或相關無形資產完成轉讓給計劃公司及經營公司轉讓給投資者及或其指定人士（如復牌不成功）期間，公司將授權經營公司使用公司之無形資産。而投資者按集團之業務實際經營需要，向公司或其任何子公司按不高於一年期人民幣貸款市場報價利率（LPR）提供流動資金貸款供營運之用，而該借款人將以其在經營公司之股權抵押予投資者。若公司股份除牌，投資者無需向集團（經營公司除外）提供營運資金。

假設公司復牌成功，債務重組將涉及認購事項所得款項當中的2000萬元將注入公司即將於香港進行之債務重組計劃以用於償還債務重組計劃下結欠計劃債權人之債務；根據上市公司計劃，公司亦將發行特定數量股份予計劃債權人或代表彼等利益的計劃公司，佔經擴大股本約 25%； 除經營公司外，所有集團範圍內公司剝離至計劃公司；及除用於持續經營其業務之相關無形資産及經營公司的資産外之所有資産（含對外部第三方之追溯權）將轉讓予計劃公司。

假設復牌不成，則認購事項將不予執行，公司之控制權將不會發生變更。另除已執行的業務重組事項外，則有關的資本重組、認購事項及債務重組將不予執行；除經營公司外，所有集團範圍內公司剝離至計劃公司﹔浩澤淨水所有資產（含對外部協力廠商的追溯權）將轉移至計劃公司，計劃公司授權經營公司使用將由計劃公司擁有的相關無形資產等。

集團指，視乎最終確定之上市公司計劃之相關條款及投資者及或其指定人士所注入之日常營運資本之金額，預計於擬議重組完成後，投資者及或其指定人士、計劃債權人、計劃公司及原股東將分別持有公司約 60%、25%、5% 及 10%之股份。

股份自去年3月18日起停牌，將繼續停牌至另行通知。

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