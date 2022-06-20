中銀香港（2388）公布，推出中銀收單商戶貸款計劃，覆蓋零售及餐飲等行業。該行電子收款服務BoC Bill的客戶，可利用電子交易數據為中小企貸款審批，有助簡化貸款申請程序和提升審批效率。
新計劃下，中銀香港在獲得客戶同意後，將以 BoC Bill電子交易數據作審批其貸款申請之用，客戶無需提供財務報表或貸款抵押品，也可以特惠利率申請透支或分期貸款，貸款額最高為400萬元，以該行賬戶作為主要營運戶口的客戶，無需提供銀行月結單。
中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行今年首季的中小企線上貸款申請宗數較去年同期增長近六成。通過收單商戶貸款計劃，整個貸款申請程序較傳統申請減少最多一半時間，同時節省客戶整理申請文件的成本。
中銀表示，在金管局推出的商業數據通項目第二階段概念驗證，該行成為首家本地銀行以全流程使用商業數據為中小企完成貸款審批。未來該行將與更多數據供應商合作，為中小企提供更多元化的數碼融資方案。
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