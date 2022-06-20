新計劃下，中銀香港在獲得客戶同意後，將以 BoC Bill電子交易數據作審批其貸款申請之用，客戶無需提供財務報表或貸款抵押品，也可以特惠利率申請透支或分期貸款，貸款額最高為400萬元，以該行賬戶作為主要營運戶口的客戶，無需提供銀行月結單。

中銀香港工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行今年首季的中小企線上貸款申請宗數較去年同期增長近六成。通過收單商戶貸款計劃，整個貸款申請程序較傳統申請減少最多一半時間，同時節省客戶整理申請文件的成本。

中銀表示，在金管局推出的商業數據通項目第二階段概念驗證，該行成為首家本地銀行以全流程使用商業數據為中小企完成貸款審批。未來該行將與更多數據供應商合作，為中小企提供更多元化的數碼融資方案。

其他報道

星展：本輪美國加息最高或超4厘 或在明年首季見頂

據報港交所准用多家銀行為現貨市場結算

AlipayHK推第二階段優惠券優惠 可享高達1210元獎賞

【有片：選股王】博短線調整完成 中海外可候回調於20天線小注

【有片：埋身擊】道指仍然弱勢 不宜現價撈底

浩澤淨水重組或獲早期投資者王曉崗認購6000萬元股份

恒指收復21000點關口 內房物管大漲 佳源國際飈58% 新東方在線插23%

滬深三大指數半日高收 深證升1.37%

券商︰房票政策猶如棚改貨幣化 或成救市新招

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR連升10日

內地券商料下月樓市見底回升 內房股及物管股齊彈升

匯豐加存息至1.5厘 本月第二次

幣圈崩盤 幣安趙長鵬身家暴瀉89% 遭網民形容「一夜返貧」

內地資本帳一日未全開放 地位難被取代 陳德霖：內外循環接點 港獨特優勢

騰訊《王者榮耀》上月吸金2.68億美元 蟬聯全球手遊暢銷榜榜首

馬斯克稱將繼續支持狗狗幣

網易挫逾10% 旗下遊戲《暗黑破壞神：不朽》發布延期

滬深兩市個別走 人行進行百億人幣逆回購 LPR1年期和5年期維持不變

恒指低開126點 澳門爆新一輪疫情 濠賭股齊跌 金沙藍籌最弱

李澤鉅長女獲委新公司董事 或參與長和系歐洲業務