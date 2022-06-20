聯合醫務主席兼行政總裁孫耀江表示，聯合醫務可在交通便利的中環區黃金地段開設首間腫瘤科中心，為癌症病患者提供全方位的綜合治療，新的腫瘤科中心配合同一大樓的影像中心及多元化醫療設施，方便照顧病人的多方面需要。他有信心此增購，將提高對集團的業務貢獻，並為整體醫療保健業務創造協同效應。

今次該集團會購買的醫療設備包括聚焦式衝擊波治療儀、高強度激光機及電療和超聲波設備；腫瘤科中心化療潔淨室；及其他物理治療和腫瘤科醫療設施。集團亦將租用華懋中心I 期12樓及20樓全層，即第二項購買中的醫療設施所在地。

聯合醫務將開設新的新的腫瘤中心和新的物理治療和健康中心，進一步擴闊服務範圍，包括影像服務、日間手術、物理治療、預防性檢查服務、普通科和專科諮詢。透過腫瘤科醫生、護士、放射治療師和醫學物理師的專業團隊，以及增購的醫療設施，該中心將能為病患提供醫院級治療及康復護理。

集團之間接全資附屬公司普康醫學影像及化驗中心亦剛於6月1日獲政府創新科技署的香港實驗所認可計劃（HOKLAS），頒發ISO 15189:2012醫務化驗所準則認證。據此集團可以參與港府的相關醫務化驗所服務的投標項目，包括傳染病、臨床微生物學、血液學及血清學等測試。

其他報道

滬深三大指數個別走 滬指獨憔悴 兩市成交破萬億人幣

星展：本輪美國加息最高或超4厘 或在明年首季見頂

據報港交所准用多家銀行為現貨市場結算

AlipayHK推第二階段優惠券優惠 可享高達1210元獎賞

【有片：選股王】博短線調整完成 中海外可候回調於20天線小注

【有片：埋身擊】道指仍然弱勢 不宜現價撈底

浩澤淨水重組或獲早期投資者王曉崗認購6000萬元股份

恒指收復21000點關口 內房物管大漲 佳源國際飈58% 新東方在線插23%

滬深三大指數半日高收 深證升1.37%

券商︰房票政策猶如棚改貨幣化 或成救市新招

港元拆息普遍向上 一個月HIBOR連升10日

內地券商料下月樓市見底回升 內房股及物管股齊彈升

匯豐加存息至1.5厘 本月第二次

幣圈崩盤 幣安趙長鵬身家暴瀉89% 遭網民形容「一夜返貧」

內地資本帳一日未全開放 地位難被取代 陳德霖：內外循環接點 港獨特優勢

騰訊《王者榮耀》上月吸金2.68億美元 蟬聯全球手遊暢銷榜榜首

馬斯克稱將繼續支持狗狗幣

網易挫逾10% 旗下遊戲《暗黑破壞神：不朽》發布延期

滬深兩市個別走 人行進行百億人幣逆回購 LPR1年期和5年期維持不變

恒指低開126點 澳門爆新一輪疫情 濠賭股齊跌 金沙藍籌最弱