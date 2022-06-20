聯合醫務（0722）宣佈，繼日前購買中環華懋中心I期醫療中心營運的先進影像及多功能醫療設施後，將購買同大厦12樓及20樓的物理治療及腫瘤科醫療設施。完成第二項收購行動後，該集團將在該厦開設新的腫瘤科醫療中心和新的多功能物理治療中心，擴展成共六層綜合醫療中心。
聯合醫務主席兼行政總裁孫耀江表示，聯合醫務可在交通便利的中環區黃金地段開設首間腫瘤科中心，為癌症病患者提供全方位的綜合治療，新的腫瘤科中心配合同一大樓的影像中心及多元化醫療設施，方便照顧病人的多方面需要。他有信心此增購，將提高對集團的業務貢獻，並為整體醫療保健業務創造協同效應。
今次該集團會購買的醫療設備包括聚焦式衝擊波治療儀、高強度激光機及電療和超聲波設備；腫瘤科中心化療潔淨室；及其他物理治療和腫瘤科醫療設施。集團亦將租用華懋中心I 期12樓及20樓全層，即第二項購買中的醫療設施所在地。
聯合醫務將開設新的新的腫瘤中心和新的物理治療和健康中心，進一步擴闊服務範圍，包括影像服務、日間手術、物理治療、預防性檢查服務、普通科和專科諮詢。透過腫瘤科醫生、護士、放射治療師和醫學物理師的專業團隊，以及增購的醫療設施，該中心將能為病患提供醫院級治療及康復護理。
集團之間接全資附屬公司普康醫學影像及化驗中心亦剛於6月1日獲政府創新科技署的香港實驗所認可計劃（HOKLAS），頒發ISO 15189:2012醫務化驗所準則認證。據此集團可以參與港府的相關醫務化驗所服務的投標項目，包括傳染病、臨床微生物學、血液學及血清學等測試。
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