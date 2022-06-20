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恒指兩連升 收漲88點 碧服漲15%藍籌最好 新東方在線重挫32%

恒指午後穩步向上，穩守21000點大關，連升兩個交易日，收市升88點或0.42%，報21163點，成交金額1318億元，較上日減少29.23%；國指升31點或0.43%，報7399點。恒生科技指數收報4657點，升0.09%。

大型科技股個別走，阿里巴巴（9988）跌0.1%，收報104.4元；騰訊（0700）升0.38%，收報370.8元；美團（3690）升0.15%，收報199.4元；小米（1810）無升跌，收報11.8元；京東（9618）跌2.6%，收報254.4元；網易（9999）跌6.68%，收報141元，是跌幅最大的藍籌。

物管股發威，碧桂園服務（6098）升15%，收報32.2元，是升幅最大的藍籌；旭輝永升服務（1995）收報9.43元，升12.13%；中海物業（2669）收報8.74元，升7.24%；時代鄰里（9928）收報1.68元，升8.39%；融創服務（1516）收報4.73元，升12.09%。

內房股午後升勢同樣凌厲，佳源國際（2768）收報0.58元，升73.13%；潤地（1109）升3.48%，收報34.15元；碧桂園（2007）升7.19%，收報4.62元；中海外（0688）升8.97%，收報23.7元。

教育股繼續回調。新東方（9901）收報15.86元，跌3.65%；新東方在線（1797）收報16.98元，跌32.08%；睿見教育（6068）收報0.315元，跌31.52%；天立教育（1773）收報1.16元，跌9.38%；中國新華教育（2779）收報1.32元，跌10.81%。

煤炭期貨大跌，煤炭股走弱，神華（1088）收報24.2元，跌3.2%；兗煤（1171）收報23.6元，跌5.98；中煤能源（1898）收報6.34元，跌6.76%。

油價下跌，石油股難逃跌勢。中石化（0386）跌0.57%，收報3.48元；中石油（0857）跌4.52%，收報3.8元；中海油（0883）跌3.61%，收報10.14元。

澳門爆發新一輪疫情，濠賭股下跌。金沙中國（1928）跌2.15%，收報14.58元；銀娛（0027）跌0.98%，收報40.4元；澳博（0880）收報3.06元，跌3.16%；永利澳門（1128）收報4.29元，跌3.38%。

 

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