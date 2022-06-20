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法國外貿銀行：中國市場避險角色未必能長久

美國加快加息帶動近期環球股市震盪，浮現避險情緒，不過6月首兩周中國市場情緒上揚，A股再有資金淨流入，滬深300指數上升3.9%，而人民幣兌美元僅貶0.45%，較其他亞洲貨幣貶1.9%為少。不過法國外貿銀行（NATIXIS）亞太區首席經濟學家艾西亞認為，中國的避風港角色短暫，資本外資或可次出現。

艾西亞表示，人民銀行正寬鬆政策，加之國內疫情好轉、封控正在放寬，中國金融市場得以免受全球避險情緒的影響。不過，動態清零使得經濟難以出現V形反彈。即使實施貨幣和財政刺激，更加寬鬆的貨幣政策可以支援股市資金流入，但投資者需要看到經濟反彈的證據，才能提振企業利潤。更可能的情況是，2022年中國經濟出現U形復蘇，對股市資金流動的積極推動有限。

其次，當局對科技、房地產業的監管紅線並未消失。雖然有跡象表明對互聯網平台的審查似乎有所放寬，例如滴滴在電動車領域的新投資、有關螞蟻集團上市的傳聞等，政府也正在給予房地產開發商更多支持，但她認為仍存監管不確定性。對於香港而言，監管變化尤其重要，因為大型科技股在港股中所占份額日益增加，並且投資者對房地產高收益債券的信貸風險感到擔憂。

此外，從烏俄戰爭到中美戰略競爭，地緣政治仍然是不可忽視的關鍵因素。美國取消部分進口關稅和達成審計合規協定可能會有所幫助，但美國對華投資禁令的覆蓋範圍正在擴大，歐洲也可能效仿。制裁風險也會帶來影響，可能會抵消積極情緒。

截至2022年5月，中美利差擴大仍然繼續導致中國債券遭到拋售，外國投資者已經連續四個月出現淨拋售，導致外資持有債券2016 年以來首次按年下降。艾西亞指出，美聯儲更加鷹派的措施只會令利差進一步擴大，意味著債券外流會持續。她認為，中國可能只會短暫地作為避風港，經濟復蘇低於預期，可能會讓投資者在股市望而卻步，而只有中國經濟有更強勁增速、監管壓力減小和地緣政治風險降溫，可改善資本流向。

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