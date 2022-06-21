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夜期高水16點 美期個別發展 亞股升

美股休市，港股ADR跌266點或1.28%，報20896點，即月恒指夜期升66點，報21180點，夜期高水16點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.07%，折合報366.83元；阿里巴巴（9988）跌3.91%，折合報100.32元；美團（3690）跌0.06%，折合報199.27元；匯控（0005）跌1.87%，折合報48.62元；建行（0939）跌0.23%，折合報5.49元。

道期現跌0.407%；標期現跌0.12%；納期現升0.05%。日股現升1.14%，韓股現升0.15%，澳股現升0.95%。

紐油現升1.56%或1.7美元，報111.27美元；布油現升0.79%或0.91美元，報115.04美元；金價現升0.13%或2.5美元，報1841.24美元；美國10年期債息現升1.46%或0.0474厘，報3.273厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括松齡（1989）、謝瑞麟（0417）等。

中石油（0857）以12.88億元人幣出售遼河儲氣庫業務。

王興減持美團（3690）10萬股B類股份，套現1979.4萬用於公益。

華新手袋（2683）純利增6.1倍，末期息連特別息派4仙。

中國電信（0728）5月移動用戶數按月增83萬。

騰訊（0700）減持新東方（1797）在線7.46%股權，套現7.2億。

中國大健康建設產業（8259）周三取消上市地位。

牛氣母企嚐高美集團（8371）發盈喜 料年度收入將增長超過45%。

華置（0127）推暑期工計劃，設「數錢大師」、「直播主」等職位，時薪最高500元。

澳洲業務虧損擴大，拖累中電（0002）半年綜合經營虧損37億。

港鐵（0066）工程總監包立聲退休，將由副總監鄧輝豪接替。

中聯通（0762）：5月5G套餐用戶累計近1.8億戶。

中國移動（0941）5月移動業務客戶按月增加20萬戶。

港交所 （0388）歐冠昇擬鼓勵推出更多A股指數產品。

 

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