恒指今早高開101點或0.48%，報21264點，成交金額14億元；國指今早高開25點或0.35%，報7425點。恒生科技指數開市報4677點，升0.42%。
中電（0002）、比亞迪（1211）、蒙牛（2319）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。
藍籌40隻升，14隻下跌，15隻無升跌。匯控（0005）升3.13%，報51.1元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.5%，報56.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，0隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）開市報5.1元，升2.82%；跌幅最大的是小米（1810）開市報11.8元，無升跌。
恒指受制10天線(21348.29點)，續高於20天線(21134.08點)。科指受制於10天線(4682.75點)，續高於100天線(4648.09點)。
破頂股包括，GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，開市報0.01元，無升跌；和記電訊香港（0215）創52周高，見1.66元，開市報1.66元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，佳源國際（2768）開市報0.66元，升13.79%；正榮地產（6158）開市報0.66元，升6.45%；禹洲（1628）開市報0.54元，升5.88%；睿見教育（6068）開市報0.33元，升4.76%；佳源服務（1153）開市報0.9元，升4.65%；祥生（2599）開市報0.68元，升4.62%；泰凌醫藥（1011）開市報0.23元，升4.07%；時代鄰里（9928）開市報1.74元，升3.57%；匯控（0005）開市報51.1元，升3.13%；華寶國際（0336）開市報4.69元，升3.08%；天倫燃氣（1600）開市報4.58元，升2.92%。
下跌異動股，包括，栢能集團（1263）開市報8.07元，跌16.63%；中遠海控（1919）開市報11.7元，跌6.7%；晶苑國際（2232）開市報2.74元，跌5.52%；固生堂（2273）開市報32.05元，跌5.18%；中信資源（1205）開市報0.55元，跌5.17%；寶龍地產（1238）開市報1.83元，跌4.69%；寶龍商業（9909）開市報6.24元，跌4.29%；九龍建業（0034）開市報9.84元，跌4.28%；東風集團股份（0489）開市報5.73元，跌3.7%；新東方在線（1797）開市報16.36元，跌3.65%；賞之味（8096）開市報0.058元，跌3.33%。
其他報道