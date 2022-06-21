歐冠昇表示，多年來交易所在一些業務上取得了優勢並開創了互聯互通機制，這是其支柱和強項。不過，行業競爭格局已經發生了巨大變化。港交所不再只是與其他交易所競爭，也在與金融科技公司、數碼資產平台和其他一些初創企業競爭，因此要從自我顛覆做起，以基礎設施為中心的模式向以客戶為中心的模式進化，需要前瞻性地思考如何在一個更加全球化和競爭更加激烈的市場中取勝。

他又指，需要建設靈活高效的基礎設施，提供輕鬆使用港交所各種產品和服務的渠道，為發行人和投資者創造以客為先的體驗，為此，交易所已投資於數碼化基礎設施，並積極擁抱大數據、開放式API以及雲端服務，以改良基礎設施並提升平台功能。

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