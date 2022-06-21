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澳門通過修改《博彩法》 梁安琪高度關注補充法規推出 冀聆聽業界意見

澳門立法會今午就《博彩法》（即《娛樂場幸運博彩經營法律制度》）修法及最新文本，進行細則性表決並通過修法。澳門經濟財政司司長李偉農回應立法會議員高天賜質詢時指，今次修法規定中介人的角色，並明晰規定每中介人服務1個承批人、財務狀況，避免中介人無限擴張。中介人據此可以法人身份營運，並有權成立新法人，及應該去爭取更多客源。

高天賜反駁，就算中介人不會將和承批公司構成競爭，但是承批公司亦有個人計劃，與現行中介人的佣金機制相似。若依修法的程序，中介人可能需時半年才能夠獲批經營，恐在實施時會產生很多問題，他亦已經聽到不少年青人寧願到泰國及日本發展。他恐中介人會因此倒閉。不過李偉農強調，是次修法已確定中介人的定位，並強調承批公司及中介人不應有競爭關係，並且確定彼此的分際。

另有議員在會上關注博企社會責任，議員李靜儀認為，要列明博彩業莊荷和監場主任以外的其他職位本地化，以及完善僱員退休保障等。另一議員林宇滔更要求，未來的賭牌批給合同要清晰落實博企社會責任，訂立可量化指標及每年向公眾交代。

在會後，澳門立法會議員相繼發表表決聲明，當中梁安琪議員表示，修法是必須，在短短5個月內要完成修法及通過，反映有其逼切性。她認為，政府在了解民意後，在規範衛星場相關修法作出相應修訂。她希望之後立法會在處理《娛樂場幸運博彩經營業務制度》法案，讓小組成員作更細緻及深入討論，令到處理有關法律過程更順利及完善。她對政府在完成今次《博彩法》修法後，在進一步推出補充法規時，表示高度關注，並冀政府要更廣泛聽取業界意見，及了解社會的需求。

 

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