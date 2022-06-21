集團主席及行政總裁謝邱安儀亦指，現時不少租約以「短約」形式簽署，業主才願意較低價租出，如果洽談長租約將有一定壓力。她表示，集團將致力迎合本地市場需求，如有好機會亦會爭取，開店會十分謹慎，並以審慎態度面對接下來的日子。

香港即將於8月派發第二階段消費券，謝邱安儀表示，去年8、10月派發消費券後，分別錄得超過四成及兩成的增長，相信今次派發消費券可繼續帶動當月的表現，雖然動力將逐步遞減，但作為零售商亦期待生意可創造高峰。伍綺琴亦指出，今年派發第一階段消費券後，首個月香港銷售按年提高六成，第二個月效果已經淡化，但消費券派發對零售商而言仍是好事。

展望下半年香港的表現，謝邱安儀預計將受制於疫情及通關情況，如果疫情受控但未通關，業務表現將限制在本地市場銷售，而第五波疫情打擊本地經濟，零售市場亦需時去恢復，期望疫情受控對零售市場有所幫助。

內地業務方面，謝邱安儀指出，上財年首三季的表現良好，不過第四季爆發疫情後，無可避免受壓，其中華東地區及上海封城亦影響生意，不過踏入5、6月陸續解封後，生意已有所回復。伍綺琴指出，剛過去的618銷售有可觀增長，內地業務接下來將受制於經濟表現，現時消費氣氛更加審慎，尤其對奢侈品，金錢較多用於日用品。她又強調，去年受疫情影響放緩內地開店步伐，接下來疫情平穩後，今財年將重拾兩年開設100家分店的計劃。