美股假期後復市，市場情緒受到美國總統拜登有關經濟衰退並非「不可避免」一說的提振，道指、標指創近一個半月最大升幅，而標指納指亦連升兩日，三大指數齊創一周高。周三聯儲局主席鮑威爾將就貨幣政策報告出席國會聽證會。據上周五公布的報告內容，聯儲局表示將採取一切必要措施來控制物價，並稱其控制通膨的承諾是「無條件的」。
道瓊斯工業平均指數收漲641點，升幅2.15%，報30530點。標普500指數收漲89點，升幅2.45%，報3764點。納斯達克綜合指數收漲270點，或2.51%，報11069點。
聯合健康保險升6.25%，報480.32美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻186點，而家得寶跌0.57%，報269.2元，拖低道指10點。
科技股方面，蘋果收市報135.87元，升3.27%，谷歌母公司Alphabet收市報2230.88元，升4.1%，亞馬遜收市報108.68元，升2.31%，Facebook收市報157.05元，跌4.08%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.36%，報408點。德國DAX指數收漲0.21%，報13292點；法國CAC 40指數漲0.76%，報5964點；英國富時100指數收漲0.43%，報7152點。
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