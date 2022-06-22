美股假期後復市，市場情緒受到美國總統拜登有關經濟衰退並非「不可避免」一說的提振，道指、標指創近一個半月最大升幅，而標指納指亦連升兩日，三大指數齊創一周高。周三聯儲局主席鮑威爾將就貨幣政策報告出席國會聽證會。據上周五公布的報告內容，聯儲局表示將採取一切必要措施來控制物價，並稱其控制通膨的承諾是「無條件的」。