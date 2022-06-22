個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.73%，折合報378.21元；阿里巴巴（9988）跌1.33%，折合報104.4元；美團（3690）跌0.35%，折合報200.49元；匯控（0005）升1.2%，折合報52.01元；建行（0939）跌0.24%，折合報5.64元。

道期現跌0.407%；標期現跌0.12%；納期現升0.05%。日股現升0.26%，韓股現跌0.18%，澳股現升0.45%。

VIX指數隔晚跌2.7%或0.84點，報30.19點。

紐油現跌1.53%或1.67美元，報107.84美元；布油現跌1.42%或1.63美元，報113.02美元；金價現跌0.2%或3.71美元，報1829.27美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報3.2749厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，中國動向（3818）、安領國際（1410）。

美因基因（6667）上市，定價為18元。

協合新能源（0182）擬場外回購股份 或涉資最多3.16億。

餐廳因疫情打擊生意 皇璽（8300）料去年度蝕逾千萬。

先施錶行（0444）料上財年虧損收窄20%。

亞洲聯合基建（0711）發盈喜 料扭虧賺1億。

美團（3690）王興再沽2.6萬股B類股 套現520萬。

縱橫遊（8069）上財年虧損收窄至1550萬元 新增加密貨幣開採業務。

清晰醫療（1406）與仁安就香港眼科及醫療輔助服務合作。

謝瑞麟（0417）：港租金議價幅度收窄 將謹慎開店。

松齡（1989）全年盈轉虧 蝕2063萬 不派息。

港交所（0388）行政總裁歐冠昇：擬豐富數碼資產和ESG投資業務。

中房協下月召開「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」。

深圳控股（0604）5月合同銷售額按年跌69%。

其他報道

日圓貶值創24年最弱 兌港元低見5.74

美股假期後復市 道指、標指創近一個半月最大升幅 道指升641點

金管局再沽14.33億美元 銀行體系總結餘降至2415億 創近21個月低