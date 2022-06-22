美股向上，港股ADR跌15點或0.07%，報21544點，即月恒指夜期跌15點，報21459點，夜期低水101點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.73%，折合報378.21元；阿里巴巴（9988）跌1.33%，折合報104.4元；美團（3690）跌0.35%，折合報200.49元；匯控（0005）升1.2%，折合報52.01元；建行（0939）跌0.24%，折合報5.64元。
道期現跌0.407%；標期現跌0.12%；納期現升0.05%。日股現升0.26%，韓股現跌0.18%，澳股現升0.45%。
VIX指數隔晚跌2.7%或0.84點，報30.19點。
紐油現跌1.53%或1.67美元，報107.84美元；布油現跌1.42%或1.63美元，報113.02美元；金價現跌0.2%或3.71美元，報1829.27美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報3.2749厘。
多間公司公布業績，包括，中國動向（3818）、安領國際（1410）。
美因基因（6667）上市，定價為18元。
協合新能源（0182）擬場外回購股份 或涉資最多3.16億。
餐廳因疫情打擊生意 皇璽（8300）料去年度蝕逾千萬。
先施錶行（0444）料上財年虧損收窄20%。
亞洲聯合基建（0711）發盈喜 料扭虧賺1億。
美團（3690）王興再沽2.6萬股B類股 套現520萬。
縱橫遊（8069）上財年虧損收窄至1550萬元 新增加密貨幣開採業務。
清晰醫療（1406）與仁安就香港眼科及醫療輔助服務合作。
謝瑞麟（0417）：港租金議價幅度收窄 將謹慎開店。
松齡（1989）全年盈轉虧 蝕2063萬 不派息。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：擬豐富數碼資產和ESG投資業務。
中房協下月召開「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」。
深圳控股（0604）5月合同銷售額按年跌69%。
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