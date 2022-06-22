恒指今早低開89點或0.42%，報21469點，成交金額26億元；國指今早低開41點或0.56%，報7507點。恒生科技指數開市報4737點，跌0.48%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。港交所（0388）、比亞迪（1211）、招商銀行（3968）貢獻恒指較多。
藍籌20隻升，35隻下跌，14隻無升跌。萬洲（0288）升3.76%，報5.8元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌2.88%，報5.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，17隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是理想（2015）開市報143.3元，升4.37%；跌幅最大的是京東健康（6618）開市報60.1元，跌4.15%。
恒指續高於10天線(21323.27點)受制於100天線(21793.08點)。科指續高於10天線(4682.97點)、100天線(4637.33點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）無成交，報0.465元。安領國際（1410）無成交，報0.65元。
美因基因（6667）上市，定價為18元。開市報19.48元，升8.22%。
協合新能源（0182）擬場外回購股份 或涉資最多3.16億。開市報0.74元，無升跌。
餐廳因疫情打擊生意 皇璽（8300）料去年度蝕逾千萬。無成交，報0.028元。
先施錶行（0444）料上財年虧損收窄20%。無成交，報0.048元。
亞洲聯合基建（0711）發盈喜 料扭虧賺1億。開市報0.6元，無升跌。
美團（3690）王興再沽2.6萬股B類股 套現520萬。開市報201.2元，無升跌。
縱橫遊（8069）上財年虧損收窄至1550萬元 新增加密貨幣開採業務。無成交，報0.46元。
清晰醫療（1406）與仁安就香港眼科及醫療輔助服務合作。無成交，報1.17元。
謝瑞麟（0417）：港租金議價幅度收窄 將謹慎開店。無成交，報1.04元。
松齡（1989）全年盈轉虧 蝕2063萬 不派息。無成交，報0.6元。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：擬豐富數碼資產和ESG投資業務。開市報366.2元，升0.55%。
中房協下月召開「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」。中海外（0688）開市報23.8元，跌0.83%；龍湖（0960）開市報33.8元，跌0.73%；華潤置地（1109）開市報34.95元，升1.01%；碧桂園（2007）開市報4.7元，無升跌。
深圳控股（0604）5月合同銷售額按年跌69%。開市報1.53元，升0.66%。
異動股
上升異動股，包括，泰凌醫藥（1011）開市報0.244元，升14.55%；易緯集團（3893）開市報0.084元，升12%；創勝集團醫藥（6628）開市報21.7元，升3.09%；美因基因（6667）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，開市報19.48元，升8.22%；新特能源（1799）開市報23.45元，升7.08%；青瓷遊戲（6633）開市報3.99元，升6.4%；新晨中國動力（1148）開市報0.81元，升5.19%；理想汽車（2015）開市報143.3元，升4.37%；萬國數據（9698）開市報30.9元，升3.87%；萬洲（0288）開市報5.8元，升3.76%。
下跌異動股，包括，中車（1766）開市報2.99元，跌5.97%；中海宏洋（0081）開市報3.92元，跌5.54%；中交建（1800）開市報4.04元，跌4.27%；京東健康（6618）開市報60.1元，跌4.15%；貝殼（2423）開市報46元，跌3.36%；和諧汽車（3836）開市報3.23元，跌3%；阿里健康（0241）開市報5.4元，跌2.88%。
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