港元現報7.85元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.8502元，亦曾升值最多1點子，報7.8499元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.39點子至0.23792%，是2020年10月30日後新高。1星期HIBOR升8點子至0.3672%，是2020年10月30日後新高。2星期HIBOR升10.51點子至0.57042%，是2020年6月4日後新高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.13點子至1.47792%，是2020年5月4日後新高。6個月期HIBOR升4.54點子至2.21464%，是2020年2月18日後新高。12個月期HIBOR升7.73點子至3.18137%，是2008年11月3日後新高。

美元指數現報104.605升值0.17點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報1.62629%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.92%，連續2日收窄，利差是2022年6月03日後最窄，當日差距為-0.8802%

對上一次連續2日收窄，是2022年6月02日，當日利差報-0.8802%。