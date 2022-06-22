文章日期：2022年6月22日 11:42
SmarTone表示，因應昨日元朗宏樂街中電火警事故，為受影響客戶，提供額外數量的免費流動充電器供客戶借用，更延長交還期至5日，讓客戶能夠與親友繼續保持聯繫。
客戶如有需要，請與以下分店職員聯絡。有關分店包括，元朗教育路18 -24 號元朗商業中心地下3 號舖、元朗青山公路元朗段123 號開心廣場地下3 號舖、元朗朗日路8 號形點二期3 樓A313b 號舖、屯門市廣埸第一期地下G129 號舖。
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