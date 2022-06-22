美元轉強，美期、歐亞股市皆向下，恒指今早低開89點，曾收窄至跌40點，臨近半日尾市，曾跌最多295點，半日高低波幅255點。
恒指半日跌267點或1.24%，報21291點，成交金額639億元；國指跌112點或1.49%，報7437點。恒生科技指數收報4640點，跌2.5%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。港交所（0388）、蒙牛（2319）、吉利（0175）貢獻恒指較多。
藍籌17隻升，47隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升5.05%，收報15.82元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌12.05%，收報4.89元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是理想（2015）創上市新高，見154元，收報145.1元，升5.68%；跌幅最大的是阿里健康（0241）收報4.89元，跌12.05%。
恒指失守10天線(21305.47點)。科指跌穿10天線(4673.31點)，暫守100天線(4636.37點)。
北水南下合計淨流入16.55億元，較上日增加34.33%，連續第10日流入，累計流入268.8億元，對上一次連續10日淨流入是2022年5月20日。南水北上合計淨流出43.38億元人民幣，較上日增加308.34%，連續第3日流出，累計流出151.03億元。
多間公司公布業績，績前表現如下，中國動向（3818）收報0.46元，跌1.08%。安領國際（1410）收報0.65元，無升跌。
美因基因（6667）上市，定價為18元。收報18.6元，升3.33%。
協合新能源（0182）擬場外回購股份 或涉資最多3.16億。收報0.73元，跌1.35%。
餐廳因疫情打擊生意 皇璽（8300）料去年度蝕逾千萬。收報0.028元，無升跌。
先施錶行（0444）料上財年虧損收窄20%。收報0.048元，無升跌。
亞洲聯合基建（0711）發盈喜 料扭虧賺1億。收報0.6元，無升跌。
美團（3690）王興再沽2.6萬股B類股 套現520萬。收報193.4元，跌3.88%。
縱橫遊（8069）上財年虧損收窄至1550萬元 新增加密貨幣開採業務。收報0.46元，無升跌。
清晰醫療（1406）與仁安就香港眼科及醫療輔助服務合作。收報1.17元，無升跌。
謝瑞麟（0417）：港租金議價幅度收窄 將謹慎開店。收報1.1元，升5.77%。
松齡（1989）全年盈轉虧 蝕2063萬 不派息。收報0.59元，跌1.67%。
港交所（0388）行政總裁歐冠昇：擬豐富數碼資產和ESG投資業務。收報365.6元，升0.38%。
中房協下月召開「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」。中海外（0688）收報23.75元，跌1.04%；龍湖（0960）收報33.4元，跌1.91%；華潤置地（1109）收報34.5元，跌0.29%；碧桂園（2007）收報4.67元，跌0.64%。
深圳控股（0604）5月合同銷售額按年跌69%。收報1.5元，跌1.32%。
破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見154元，收報145.1元，升5.68%；理想（2015）創上市新高，見154元，收報145.1元，升5.68%；長江生命科技（0775）創52周高，見1.02元，收報0.96元，升47.69%；開拓藥業（9939）創52周高，見1.02元，收報0.96元，跌0.48%；碧生源（0926）創52周高，見1.02元，收報0.96元，無升跌；飛思達科技（1782）創52周高，見1.06元，收報1.03元，升4.04%；世紀睿科（1450）創52周高，見2.88元，收報2.87元，升6.69%；中糧家佳康（1610）創52周高，見3.73元，收報3.73元，升5.07%；華新手袋（2683）創52周高，見0.5元，收報0.49元，升1.03%；愛高集團（0328）創52周高，見0.41元，收報0.315元，升221.43%。
1隻股份創上市新低，包括友和（2347）低見1.86元，收報1.9元，跌3.06%。
11隻股份創52周低，其中十隻包括，普華和順（1358）低見0.73元，收報0.74元，無升跌；新意網集團（1686）低見6元，收報6.01元，跌2.44%；自動系統（0771）低見0.9元，收報0.91元，跌2.15%；中電（0002）低見65.45元，收報66.5元，跌1.34%；建滔集團（0148）低見29.5元，收報29.9元，跌1.16%；港燈（2638）低見7.35元，收報7.38元，跌0.94%；復星（0656）低見6.5元，收報6.76元，跌1.6%；卓能（0131）低見1.95元，收報1.95元，跌2.5%；中遠海運（0517）低見2.13元，收報2.15元，無升跌；華科資本（1140）低見0.46元，收報0.465元，跌2.11%。
異動股
上升異動股，包括，愛高集團（0328）創52周高，見0.41元，收報0.315元，升221.43%；長江生命科技（0775）創52周高，見1.02元，收報0.96元，升47.69%；高偉電子（1415）收報8.78元，升16.14%；青瓷遊戲（6633）收報4.27元，升13.87%；中國新城鎮（1278）收報0.095元，升13.1%；諾輝健康（6606）收報19.58元，升11.25%；泰凌醫藥（1011）收報0.235元，升10.33%；深藍科技（1950）收報0.214元，升8.63%；南戈壁（1878）收報1.54元，升8.45%；新東方在線（1797）收報18.94元，升8.23%；中策（0235）收報0.04元，升8.11%。
下跌異動股，包括，阿里健康（0241）收報4.89元，跌12.05%；中國水業集團（1129）見52周低0.19元，收報0.19元，跌9.09%；京東健康（6618）收報57.2元，跌8.77%；易居企業（2048）收報1.18元，跌8.53%；瑞慈醫療（1526）收報0.76元，跌8.43%；新晨中國動力（1148）收報0.71元，跌7.79%。
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