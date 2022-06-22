《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)假定所有在新疆地區生產或與當地政府有關聯的實體生產的物品，都是通過強迫勞動製造，該法律生效之後，將禁止公司進口此類產品到美國。

在該法出台前，美國海關官員負責在扣押此類貨物時提供強迫勞動的證據。新法將舉證責任轉移到公司身上，公司需要證明所進口產品在生產過程中不存在此類活動，這一變化將影響電子產品、農產品和其他產品的進口。

新疆是全球最大的棉花和多晶矽產地之一，自2019年以來，美國還出台了其他涉及新疆進口的禁制措施，邊境主管部門可以通過暫扣令針對來自新疆的特定供應商，扣留被認為存在強迫勞動的貨物。

上海美國商會表示，企業正密切關注美國海關官員將如何執行這項法律。該商會稱，其中最關注的一個問題是，甚麼樣的文件才足以證明貨物沒有違反新規例並有資格進入美國境內。該商會認為這可能導致物流受干擾，而企業要為自身供應鏈提供文件證明可能增加合規成本。

一些美國企業高層認為，從長遠來看，該法例可能導致一些全球供應鏈從中國轉移至別處。在此之前，一些美國在華公司已在評估抗疫封控措施和日益加劇監管壓力對業務的干擾帶來的影響。

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