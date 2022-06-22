集團若剔除投資分部後的經營虧損為2.15億元，上財年經營盈利則為5900萬元。中國動向決議不派末期息，上財年末期息為0.0354元。

中國動向在2021/2022財年收入按年跌2.7%至19.16億元，毛利率按年跌1.7個百分點至63.9%，毛利率下降主要歸因於受新冠疫情影響促銷清貨活動導致零售折扣增加。

期內主品牌Kappa的銷售額為16.56億元，按年跌7.07%，當中非自營渠道業務的銷售額為6.12億元，按年跌18.7%，佔整體Kappa的銷售額37%。來自自營渠道業務銷售額達到10.44億元，按年增加1.5%，佔整體Kappa的銷售額63%。

截至2022年3月底，中國動向持有阿里巴巴（BABA）美股公允價值為人民幣1.7億元，持有阿里巴巴（9988）港股公允價值為4.33億元，合共公允價值為6.03億元，佔集團總資產的比重為5.7%。

集團指，鑑於資本市場的不穩定，對公司的投資結構進行了適當的調整，尋求對於證券基金的投資可以通過分散化投資標的降低風險，提高投資資產的配置效率，並在兼顧流動性的基礎上進一步提高投資回報，使投資資產配置更加合理的投資目標。未來期間將

繼續以審慎務實的態度，在保證投資安全有效的同時，為股東帶來穩定的收益。

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