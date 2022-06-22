研究機構國際數據公司（IDC）今天發表《2021H2中國AI雲服務市場研究報告》，顯示2021年下半年中國AI公有雲服務市場規模達26.02億元人民幣，以百度（9888）、阿里巴巴（9988）、華為和騰訊（0700）的雲服務，作為中國AI雲服務廠商在整體AI軟件及應用市場中將位列前四（見圖）。其中，百度智能雲連續六次市場份額第一。
根據IDC報告分析，AI公有雲服務市場增長主要來源於NLP（自然語言處理）、對話式AI及人臉人體能力，相對應的產品例如智能客服、人臉人體識別等也成為產業數字化轉型、智能化升級的首選。
IDC分析指出，百度現階段持續在飛槳Paddle框架，超大模型，多模態AI上投入，重點面向金融、製造、能源、政府、媒體等行業踐行其技術與場景融合、軟硬一體融合的AI理念；阿里雲一方面繼續投資孵化前沿AI技術，一方面注重AI產業化；華為雲則在AI雲服務市場主打機器學習平台以及對話式AI能力，其他領域能力主要通過解決方案輸出。
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