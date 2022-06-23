聯儲局主席鮑威爾公開承認美國經濟存在衰退可能，且軟著陸挑戰很大，但指繼續升息仍是適當之舉。一些投資者認為鮑威爾的評論顯示，聯儲局在採取行動遏制通脹時會把經濟基本面和經濟衰退的可能性納入考慮因素，這一點讓人安心。美股三大指數創近一周最大跌幅後，收市跌幅收窄，道指連續第2日陽燭，標指納指3連陽。
道瓊斯工業平均指數收跌47點，跌幅0.16%，報30483點。標普500指數收跌4點，跌幅0.14%，報3759點。納斯達克綜合指數收跌16點，或0.15%，報11053點。
Caterpillar跌4.35%，報187.83美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低56點，而聯合健康升1.95%，報489.68元，貢獻道指61點。
科技股方面，蘋果收市報135.35元，跌0.38%，谷歌母公司Alphabet收市報2229.75元，跌0.05%，亞馬遜收市報108.95元，升0.24%，Facebook收市報155.85元，跌0.76%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.7%，報405點。德國DAX指數收跌1.12%，報13144點；法國CAC 40指數跌0.81%，報5916點；英國富時100指數收跌0.88%，報7089點。
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