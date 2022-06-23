聯儲局主席鮑威爾公開承認美國經濟存在衰退可能，且軟著陸挑戰很大，但指繼續升息仍是適當之舉。一些投資者認為鮑威爾的評論顯示，聯儲局在採取行動遏制通脹時會把經濟基本面和經濟衰退的可能性納入考慮因素，這一點讓人安心。美股三大指數創近一周最大跌幅後，收市跌幅收窄，道指連續第2日陽燭，標指納指3連陽。