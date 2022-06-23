個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.54%，折合報371.98元；阿里巴巴（9988）升1.65%，折合報103.17元；美團（3690）跌0.18%，折合報191.25元；匯控（0005）升1.2%，折合報51.26元；建行（0939）跌0.37%，折合報5.55元。

道期現跌0.407%；標期現跌0.12%；納期現升0.05%。日股現升0.8%，韓股現跌0.15%，澳股現升0.37%。

VIX指數隔晚跌4.1%或1.24點，報28.95點。

紐油現跌2.2%或2.34美元，報103.85美元；布油現跌1.98%或2.22美元，報109.52美元；金價現跌0.11%或2.12美元，報1835.6美元；美國10年期債息現跌0.71%或0.0225厘，報3.1336厘；。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，AEON信貸（0900）、波司登（3998）、醫思醫療（2138）等。

世茂服務（0873）公布經審核去年業績，今復牌。

力勁科技（0558）盈喜，料全年溢利按年至少增八成。

建滔（0148）28億收購倫敦寫字樓2，London Wall Place。

濰柴動力（2338）擬分拆火炬科技至深交所創業板上市。

曠逸國際（1683）折讓7%配售最多1.4億新股，淨籌3170萬。

中信證券料電視廣播（0511）電商業務月均GMV達1.5億可收支平衡，下半年進軍內地。

安樂工程（1977）因應法律訴訟及潛在撥備發盈警，料中期盈利最少跌50%。

深圳高速公路（0548）：聯屬公司擬進行減資，料增加盈利6.9億人幣。

縱橫遊（8069）大股東折讓18%售20%股份，套3800萬持股量降至32%。

大發地產（6111）一拖再拖，取消派發近4000萬元中期息。

財經花生｜成龍周六晚於快手（1024）直播，出道60年來「處男秀」。

中國乘聯會：上周乘用車零售按年升39%，按周升19%。

2021下半年內地公有雲市場規模26.02億人幣，百度雲冧莊市佔第一。留意百度（9888）。

螞蟻據報最快月底向人行提交設立金融控股公司的行政許可申請。留意阿里（9988）。

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