moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港股ADR升95點 夜期高水149點 美期亞股個別發展

美股向下，港股ADR升95點或0.45%，報21104點，即月恒指夜期升177點，報21157點，夜期高水149點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.54%，折合報371.98元；阿里巴巴（9988）升1.65%，折合報103.17元；美團（3690）跌0.18%，折合報191.25元；匯控（0005）升1.2%，折合報51.26元；建行（0939）跌0.37%，折合報5.55元。

道期現跌0.407%；標期現跌0.12%；納期現升0.05%。日股現升0.8%，韓股現跌0.15%，澳股現升0.37%。

VIX指數隔晚跌4.1%或1.24點，報28.95點。

紐油現跌2.2%或2.34美元，報103.85美元；布油現跌1.98%或2.22美元，報109.52美元；金價現跌0.11%或2.12美元，報1835.6美元；美國10年期債息現跌0.71%或0.0225厘，報3.1336厘；。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，AEON信貸（0900）、波司登（3998）、醫思醫療（2138）等。

世茂服務（0873）公布經審核去年業績，今復牌。

力勁科技（0558）盈喜，料全年溢利按年至少增八成。

建滔（0148）28億收購倫敦寫字樓2，London Wall Place。

濰柴動力（2338）擬分拆火炬科技至深交所創業板上市。

曠逸國際（1683）折讓7%配售最多1.4億新股，淨籌3170萬。

中信證券料電視廣播（0511）電商業務月均GMV達1.5億可收支平衡，下半年進軍內地。

安樂工程（1977）因應法律訴訟及潛在撥備發盈警，料中期盈利最少跌50%。

深圳高速公路（0548）：聯屬公司擬進行減資，料增加盈利6.9億人幣。

縱橫遊（8069）大股東折讓18%售20%股份，套3800萬持股量降至32%。

大發地產（6111）一拖再拖，取消派發近4000萬元中期息。

財經花生｜成龍周六晚於快手（1024）直播，出道60年來「處男秀」。

中國乘聯會：上周乘用車零售按年升39%，按周升19%。

2021下半年內地公有雲市場規模26.02億人幣，百度雲冧莊市佔第一。留意百度（9888）

螞蟻據報最快月底向人行提交設立金融控股公司的行政許可申請。留意阿里（9988）

 

其他報道

鮑威爾：經濟衰退可能性不高 軟著陸「非常具有挑戰性」

憧憬聯儲局政策將顧及經濟 美股跌幅收窄 道指跌47點

金管局沽10.93億美元 銀行體系總結餘將降至2333億 續創新低