恒指今早高開149點或0.72%，報21157點，成交金額17億元；國指今早高開62點或0.86%，報7397點。恒生科技指數開市報4608點，升1.23%。
友邦（1299）、港交所（0388）、中海外（0688）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。
藍籌48隻升，12隻下跌，9隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.35%，報104.9元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌2.77%，報22.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，4隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報121元，升4.58%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報16.74元，跌1.88%。
恒指續低於10天線(21205.98點)、20天線(21242.94點)，10天線跌穿20天線。科指續低於10天線(4650.31點)、100天線(4622.86點)，高於20天線(4558點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，AEON信貸（0900）無成交，報5.21元。波司登（3998）無成交，報4.19元。醫思醫療（2138）開市報7.89元，無升跌。
世茂服務（0873）公布經審核去年業績，今復牌。開市報3.78元，跌10%。
力勁科技（0558）盈喜，料全年溢利按年至少增八成。開市報15.32元，升2.27%。
建滔（0148）28億收購倫敦寫字樓2，London Wall Place。開市報28.8元，無升跌。
濰柴動力（2338）擬分拆火炬科技至深交所創業板上市。開市報12元，跌0.66%。
曠逸國際（1683）折讓7%配售最多1.4億新股，淨籌3170萬。開市報0.27元，升12.5%。
中信證券料電視廣播（0511）電商業務月均GMV達1.5億可收支平衡，下半年進軍內地。無成交，報4.18元。
安樂工程（1977）因應法律訴訟及潛在撥備發盈警，料中期盈利最少跌50%。無成交，報1.41元。
深圳高速公路（0548）：聯屬公司擬進行減資，料增加盈利6.9億人幣。無成交，報8元。
縱橫遊（8069）大股東折讓18%售20%股份，套3800萬持股量降至32%。開市報0.45元，跌3.23%。
大發地產（6111）一拖再拖，取消派發近4000萬元中期息。開市報0.4元，無升跌。
財經花生｜成龍周六晚於快手（1024）直播，出道60年來「處男秀」。開市報82.25元，跌0.12%。
中國乘聯會：上周乘用車零售按年升39%，按周升19%。汽車股吉利（0175）開市報15.94元，升1.66%；比亞迪（1211）開市報299.2元，升0.88%；廣汽集團（2238）開市報7.45元，升0.81%；東風集團股份（0489）開市報5.72元，升0.7%；長城汽車（2333）開市報16.16元，升1.76%；北京汽車（1958）開市報2.6元，升0.78%；慶鈴汽車股份（1122）無成交，報1.33元；小鵬汽車（9868）開市報121元，升4.58%；五菱（0305）開市報1.28元，升1.59%；理想汽車（2015）開市報146.5元，升3.97%；蔚來集團（9866）開市報179.9元，升2.51%。
2021下半年內地公有雲市場規模26.02億人幣，百度雲冧莊市佔第一。百度（9888）開市報141.8元，升0.93%。
螞蟻據報最快月底向人行提交設立金融控股公司的行政許可申請。阿里（9988）開市報104.9元，升3.35%。
1隻股份創52周低，包括港燈（2638）低見7.3元，開市報7.3元，跌0.14%。
異動股
上升異動股，包括，有線（1097）開市報0.046元，升15%；曠逸國際（1683）開市報0.27元，升12.5%；再鼎醫藥（9688）開市報24.5元，升10.61%；思摩爾（6969）開市報21.55元，升5.12%；小鵬汽車（9868）開市報121元，升4.58%；佳源國際（2768）開市報0.48元，升4.35%；易鑫集團（2858）開市報1.23元，升4.24%；華潤醫療（1515）開市報4.6元，升4.07%；理想汽車（2015）開市報146.5元，升3.97%。
下跌異動股，包括，愛高集團（0328）開市報0.24元，跌11.11%；世茂服務（0873）開市報3.78元，跌10%；長江生命科技（0775）開市報1.14元，跌6.56%；中國財險（2328）開市報7.79元，跌5.46%；人保集團（1339）開市報2.42元，跌5.1%；江西銅業（0358）開市報11.2元，跌4.44%；縱橫遊（8069）開市報0.45元，跌3.23%；雅生活服務（3319）開市報11.82元，跌2.8%；中海外（0688）開市報22.8元，跌2.77%。
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