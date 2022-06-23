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【有片：選股王】易鑫業務表現提升 短線1.2元有支持

中港股市今早先跌後回升，港股較多股份上升，但整體牛皮，成交低迷。恒指高開後最多升280點、高見21,289點回落，一度幾乎無升跌，之後V型反彈，半日收報21,209點，升200點或0.96%。大市半日成交593億元。

汽車股繼續強勢，比亞迪股份（1211）升半成，吉利（0175）升7%、理想（2015）升一成。內房股偏好，中國海外（0688）、旭輝（0884）升3%、4%。個別消費股向好，李寧（2331）、潤啤（0291）升逾3%。不過，航運、金屬礦石股繼續受壓，中遠海控（1919）跌半成，洛鉬（3993）挫8%。

國常會確定加大汽車消費支持的政策，活躍二手車市場，促進汽車更新消費。主要從事汽車交易平台業務及自營融資業務的易鑫（2858），今年來積極發展汽車融資業務，首季汽車融資交易（包括新車及二手車）約15.12萬宗，相比去年同期約11.9萬宗，按年增長近三成。後市場服務業務穩步增長，首季促成約7萬宗後市場交易，同比增加約13.9%。易鑫業務表現提升，加上政策支持汽車消費，將有利股價表現。不過，易鑫股價今年已升七成半，近期表現變動波動，且吸不宜追，短線支持位於1.2元，可以低收該水平作為止蝕。

劉思明

投資版副主編