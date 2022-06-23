中港股市今早先跌後回升，港股較多股份上升，但整體牛皮，成交低迷。恒指高開後最多升280點、高見21,289點回落，一度幾乎無升跌，之後V型反彈，半日收報21,209點，升200點或0.96%。大市半日成交593億元。