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穆迪料疫情持續對博彩企業信貸帶來負面影響   對政府財政帶來顯著風險

穆迪投資者服務發表報告指，澳門立法會通過《博彩法》修法，確定經營年期、目標及加強監管，對博彩營運商帶來可控的信貸影響，但時隨著上周末澳門爆發疫情，致收緊旅遊限制，則令博彩收入放慢及復蘇變得不平均，這將對所有博彩營運商的信貸情況帶來負面影響。

該行指，由於澳門自6月19日起再推全城檢測，並且宣布立即防控，及提升進出澳門的旅遊限制，其認為，這會暫時窒礙到原先有輕微復蘇的賭收的情況，賭收比2019年疫情前低81%。其預期，今年中場博彩收入最多回復到2019年疫情前約40%水平，到明年有望回復至80%，直到2024年才達致全面復蘇。因應澳門監管當局嚴打貴賓廳中介人，其預期貴賓博彩收入不會有顯著復蘇。

從已受評級的博彩營運商的負面展望情況而言，該行指出，這已反映博彩需求復蘇方面處於不明朗。最近澳門立法會通過《博彩法》修法，其不預期會對業界的競爭及監管機制，會有顯著改變，並繼續容許最多6家賭牌營運10年，並可最長多延3年。該行估計，現有六大牌主有望在今年底取得賭牌。若現有賭牌不能夠全部獲批，該行估計，將對澳門政府的財政會帶來顯著的風險。

在疫情前，澳門博彩（0880）的衛星場只對其除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）帶來適度貢獻，穆迪料按照新例轉換模式經營下，會引發部份衛星場關閉，同時亦因為澳博需要重新將衛星場的員工納入管理，將同時推高澳博的固定成本及收入分成。個別衛星場關閉，料會因為受到員工自然流失而緩和影響。