瑞信發表報告指，在內地打擊跨境賭博下，料隨著將來疫情過後趨於正常，對經常參與博彩的民眾之限制仍會繼續，料2024年的中場博彩賭收只會維持在疫情前的80%，比他們原先預計可回復至98%為低。因此在重設並預期博彩業增長較前為低，該行相應調低賭收預測，及將濠賭股目標價相應調低10%至59%。
該行指，作出調低，與今年首季兩會時內地只作有限度放寬、澳門的博彩稅提高1%、吸納休閒客戶成本較高卻賺取的利潤較低有關。儘管市場在低期望下，在進一步反映負面消息所帶來的影響會有限，但是亦欠缺催化劑。在無風險息率趨高，市場前景不明下，其料長線投資者寧願累積及等待，濠賭股欠吸引。其亦建議投資者等待更多確定賭收復蘇時訊號才作定奪。一般而言，賭收平均需時1年半的周期才會復蘇。
根據該行最新預測，2022年、2023年及2024年的賭收水平，只有569.77億元（澳門元、下同）、1134.82億元及1620.39億元，分別較原來預測低39%、37%及23%。其同時將澳門博彩業由2022年至2024年的EBITDA水平，較原先預測調低26%至103%。在目標價水平方面，Studio City的目標價較該行原來預測調整幅度最大，達59%，只有2.2美元；銀河娛樂（0027）則最細，向下調整幅度只有10%，最新目標價為49元。
其他報道
多次嘲批評者是「窮人」Terra創辦人稱崩盤事件令身家幾乎「清零」
新世界夥香港電訊建虛擬工作平台 縮網絡安裝網時間促跨境業務擴張