瑞信發表報告指，在內地打擊跨境賭博下，料隨著將來疫情過後趨於正常，對經常參與博彩的民眾之限制仍會繼續，料2024年的中場博彩賭收只會維持在疫情前的80%，比他們原先預計可回復至98%為低。因此在重設並預期博彩業增長較前為低，該行相應調低賭收預測，及將濠賭股目標價相應調低10%至59%。